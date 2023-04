Posto de Porto Alegre terá venda de gasolina "sem imposto" nesta quarta-feira

Porto Alegre terá gasolina sendo vendida "sem imposto" nesta quarta-feira (12). A ação ocorre no posto Self Service, na esquina das avenidas Cristóvão Colombo e Alberto Bins. Sem a carga de tributos federais e estaduais, que hoje soma 23,3% do preço final, o combustível será comercializado com R$ 1,30 de desconto por litro, ficando em R$ 4,29 para os consumidores. Cada motorista poderá abastecer até 10 litros por veículo, com o limite de estoque de 10 mil litros. O dono do posto, Fernando Kasper, cobrirá os custos do desconto.A ação é da Frente Parlamentar da Reforma Tributária da Câmara de Vereadores, presidida por Ramiro Rosário, e antecede o Fórum da Liberdade, que acontece nos dias 13 e 14, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). “Vamos aproveitar os debates deste evento liberal para mostrar o impacto dos impostos no dia a dia do cidadão”, afirma Ramiro. O cálculo dos impostos incidentes sobre a gasolina foi feito pelo escritório PULJ (Preza, Unikowsky, Leipnitz, Jacoboski) para a Frente Parlamentar.