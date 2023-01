Fórum da Liberdade terá novo formato na edição de 2023

O 36º Fórum da Liberdade, que acontece nos dias 13 e 14 de abril, na Pucrs, terá um novo formato com atrações no estilo "festival". Além dos tradicionais painéis que debatem economia, política e filosofia, o evento vai focar na experiência dos participantes, apostando em apresentações artísticas e musicais, com confraternizações que visam conexões no mundo do mercado. Esta também é a primeira vez que o Fórum ocorre na quinta e sexta-feira, a pedido dos participantes. O evento é organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), entidade sediada em Porto Alegre.

"A ideia é fazer com que esses assuntos, muitas vezes densos, possam ser tratados de forma mais humana e calorosa. Os festivais têm esse caráter dinâmico, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa é a nossa proposta neste ano", explica o diretor do Fórum da Liberdade, Matheus Macedo, também responsável pelo cargo de Relações Instituicionais do IEE.

A outra novidade da edição é o almoço de abertura e a festa de encerramento, que irão ocorrer no salão nobre da Catedral Metropolitana, diferentemente dos outros anos, quando o encontro era realizado na Associação Leopoldina Juvenil. "Queremos levar nossos ideais para o centro do debate, é simbólico ter estes momentos na Praça dos Três Poderes", disse o diretor. Além disso, é uma forma de unir as gerações, com o público jovem e universitário e frequentando um lugar clássico, que também contempla o público mais antigo do Fórum.

Conforme explicou a diretora de comunicação do IEE, Fernanda De Gasperin, a 36ª edição não terá apenas um tema, mas tratará das "várias liberdades." Em outras palavras, a liberdade – no sentido em que acreditam os liberais (econômica, de expressão e religiosa) – irá permear debates sobre economia, agronegócio, filantropia, arquitetura, cidades, planejamento e outros assuntos.

Seguindo o conceito de trazer a experiência e a inovação para o evento, será inspirado na obra Alice no País das Maravilhas, do escritor inglês Lewis Carroll. "Será Alice no País das liberdades. A diferença é que colocamos como pano de fundo a floresta tropical, porque acreditamos nesses ideais na sociedade brasileira", afirmou Fernanda. O projeto conceitual também estará no livro a ser lançado pelo Instituto de Estudos Empresariais.

Entre os painelistas confirmados estão o economista e empresário Jorge Paulo Lemman, para falar de Filantropia, a CEO da FarmCom, Camilla Telles, para tratar de agronegócio, e o professor de Economia do Instituto Federal de Goiás (IFG), Adriano Paranaíba, para abordar Plano Diretor e mobilidade urbana.

Durante o evento, também serão lançados livros de autores estrangeiros, como o Superabundance: The Story of Population Growth, Innovation, and Human Flourishing on an Infinitely Bountiful Planet, de Marian Tupy e Gale Pooley.

Na área artística, a organização do Fórum está trabalhando em conjunto com o diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), Evandro Matté, para apresentar músicas de concerto e sons populares.

A meta de público é de 6 mil participantes, sendo a maioria de Porto Alegre e Região Metropolitana e estudantes, segundo os organizadores. Em dezembro, quando o Fórum realizou a pré-venda de ingressos, ainda sem confirmação dos palestrantes, 500 pessoas garantiram o passaporte. "Já conseguimos metade da receita do ano passado só no pré-lançamento", adiantou Macedo.

As informações sobre a programação do Fórum da Liberdade 2023 foram divulgadas pelos diretores do IEE, Matheus Macedo e Fernanda Gasperin, durante visita ao Jornal do Comércio na tarde desta terça-feira (10), quando foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Quando: 13 e 14 de abril

Onde: Espaços da Pucrs e Salão Nobre da Catedral Metropolitana