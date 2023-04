Confederação das Seguradoras quer aumentar parcela da população atendida por seguros

Aumentar a parcela da população brasileira atendida em 20% pelos diversos produtos do mercado de seguros, previdência aberta, saúde suplementar e capitalização. Além de elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas dos atuais 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) para 6,5%. O planejamento foi feito nesta segunda-feira (10) pelo presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, que participou de um almoço com lideranças do setor segurador na Federasul, em Porto Alegre, onde apresentou o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. Oliveira disse que a iniciativa representa maior estabilidade e segurança a sociedade. "O setor de seguro é um importante motor do desenvolvimento da sociedade, assumindo riscos das mais diversas atividades econômicas e oferecendo proteção a sociedade", destacou.

Conforme Oliveira, o consumidor está no centro do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. "A sociedade brasileira conhece pouco sobre seguro e sua utilização. O setor pretende ampliar a base de beneficiários desenvolvendo produtos mais flexíveis e adequados para diferentes públicos, adotando regras de reajustes e franquias mais apropriadas para sinistros", acrescentou. O presidente da CNseg informou que o plano possui quatro eixos de trabalho divididos em 65 iniciativas que vão balizar as ações da entidade até 2030. "A consequência desse plano, é que em termos de receita, a estimativa do setor é ultrapassarmos a marca de 10% do PIB nacional em 2030", explicou. O plano foi dividido em quatro eixos: imagem do seguro, canais de distribuição, produtos e eficiência regulatória.

Durante a palestra, o presidente do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul (Sindseg/RS), Guilherme Bini, apresentou dados sobre indenizações pagas no Estado em 2022. O setor segurador pagou R$ 10,4 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios para os segurados gaúchos no ano passado. O valor foi 33,9% superior na comparação com 2022. O resultado não considera a Saúde Suplementar e o DPVAT. Conforme Bini, a participação do seguro rural teve grande influência no resultado, com o pagamento de R$ 3,2 bilhões em indenizações. "A forte estiagem impactou as lavouras e desencadeou uma demanda recorde pela cobertura de seguro rural no Estado", explicou. O presidente do Sindseg/RS afirmou que o setor segurador desempenhou a sua missão de ajudar o produtor rural a dar continuidade às suas atividades.

Outros destaques do setor foram o seguro Automóvel com o pagamento de R$ 164,9 milhões e o de transportes, que indenizou R$ 127 milhões. Entre os destaques, o seguro Automóvel encerrou 2022 com o crescimento de 33,9%, enquanto o Rural aumentou em 32,3%. No segmento de Cobertura de Pessoas e os Planos de Risco cresceram 12,4% em 2022 na comparação com 2021, impulsionados pelos seguros de Vida ( 11,8%) e Prestamista (9,2%). De acordo com Bini, os números evidenciam que mesmo após o período de crise gerado pela pandemia da Covid-19, o gaúcho continua vendo a importância do seguro para o seu dia a dia.