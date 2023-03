Ponte sobre rio Ibicuí terá investimento de R$ 220 milhões

Em cerimônia nesta sexta-feira (31), o ministro dos Transportes, Renan Filho, oficializou o contrato de reforma da ponte sobre o rio Ibicuí, que liga Itaqui a Uruguaiana. O valor do investimento será de R$ 220 milhões e os trabalhos estão previstos para começarem em abril. O anúncio foi feito em reunião com parlamentares, empresários e com os embaixadores da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, e do Brasil na Argentina, Reinaldo Salgado. A assinatura do contrato de concessão foi em Uruguaiana, na fronteira Oeste do Estado.

Além disso, ministro Renan Filho anunciou também que serão investidos cerca de R$ 6 bilhões nos próximos quatro anos no setor de transportes do Rio Grande do Sul. "Temos que fazer duplicação da BR 290, garantir a conclusão da BR 116, garantir as obras em torno de Porto Alegre para melhorar a chegada das pessoas à Capital. Nosso desafio, nos próximos anos, é que o Brasil tenha capacidade de investimento para fazer girar a economia e gerar empregos", afirmou.

A ponte sobre o rio Ibicuí é uma ponte férrea, construída em 1888, que foi adaptada para o modelo rodoviário. No entanto, atualmente, a infraestrutura é precária, com apenas uma pista e sinaleira indicando a passagem alternada entre os veículos. Segundo o senador do Rio Grande do Sul, Luis Carlos Heinze (PP), essa é uma demanda antiga. "Trabalho nisso desde 1990 quando fui eleito deputado, agora conseguimos", comemorou.

Na ocasião, também foi discutida a autorização para a conservação da Ponte Internacional Uruguaiana-Paso de Los Libres sob a responsabilidade total do governo brasileiro. Metade da ponte fica em território argentino.

Já a decisão sobre a prorrogação da concessão da ponte Internacional da Integração , que liga São Borja a São Tomé, ficou para depois da Páscoa. A estrutura, que liga o Brasil ao país vizinho, Argentina, é administrada por uma concessionária. Em agosto deste ano, encerraria o prazo adicional para o fim da concessão da ponte. Isso, segundo o senador Heinze, poderia prejudicar o trabalho aduaneiro, afetando comércio e empregos. A ponte São Borja – Santo Tomé transporta operações comerciais que superam a faixa de US$ 10 bilhões ao ano.



No início da semana, na terça-feira (28), em Brasília, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC), prefeitos de Uruguaiana e São Borja, intendente de Santo Tomé, cidade da fronteira Argentina, empresários e parlamentares realizaram uma reunião para discutir a situação da Ponte Internacional da Integração, diante da indefinição do governo argentino e defenderam a prorrogação do modelo.