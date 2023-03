Para Schüler, cogestão entre poder público e a iniciativa privada cresce no País

"Cada vez mais cresce no Brasil a ideia da cogestão entre o poder público e a iniciativa privada na oferta de serviços, soluções de problemas e na gestão de políticas públicas". A avaliação é do cientista político e professor do Insper, Fernando Schüler, que, nesta quarta-feira (29), participou do Tá na Mesa da Federasul onde realizou a palestra "A Revolução Silenciosa - Caminhos para modernização do Estado e da sociedade no Brasil".

Segundo Schüler, ainda se confunde muito no Brasil o papel do estatal com o da iniciativa privada. "A Constituição Federal está completando 35 anos e temos que agradecer ao trabalho dos constituintes que foi feito na década de 1980. A democracia está mantida", ressaltou. Porém, segundo Schüler, o estado não funciona em diversos momentos. "Parece que sempre estamos correndo atrás dos nossos direitos que estão escritos na Constituição", explicou.

O cientista político afirmou que silenciosamente o Brasil está encontrando um jeito de resolver seus problemas. "Temos medo de tocar em alguns temas sociais. Somos um país generoso que formulou uma Constituição plena de direitos, mas temos um estado caro que arrecada 33% da carga tributária brasileira, mas que presta, no geral, péssimos serviços para os mais pobres", destacou. Para Schüler, há décadas existe um Apartheid na sociedade brasileira. "É uma sociedade muito desigual onde os mais pobres dependem do estado que presta péssimos serviços e portanto gera desvantagem a essas pessoas. Por sua vez, os mais ricos recorrem ao setor privado onde tem melhor educação, saúde, segurança e previdência", acrescentou.

Schüler explicou que o estado que deveria produzir igualdade produz cada vez mais desigualdades. "Eu caminho 900 metros da minha casa até o Insper e vejo no meu trajeto uma escola pública em péssimas condições e uma instituição de ensino privada em ótimas condições. A escola pobre, geralmente é frequentada por crianças negras e com menor renda. Já as crianças com maior renda vão para as escolas mais ricas de São Paulo", lamentou.

Revolução silenciosa

Conforme ele, esse quadro brasileiro na educação produz desigualdade ao longo dos anos. "Somos uma sociedade passiva e que empurra os problemas sociais com a barriga", ressaltou. De acordo com Schüler, com a revolução silenciosa, que tem a participação da sociedade civil, o Brasil vem encontrando maneiras de corrigir alguns problemas sociais e na gestão de serviços públicos como a educação, a saúde e área de assistência social.

O professor do Insper explicou que Brasil precisa romper a promessa não cumprida da Constituição Federal de 1988 que é tornar eficiente na ponta a prestação de serviços a sociedade. "Os gestores públicos sejam eles municipais, estaduais e o governo federal precisam saber fazer, estudar e precisam de coragem para fazer as ações necessárias". O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, disse que o Brasil ainda vive um momento de polarização política. "Precisamos trazer o debate para o campo das ideias com muita conversa e não sobrepujando", acrescentou.