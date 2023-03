Justiça de Canela determina retirada da atração Mega Domo no prazo de 30 dias

A Justiça de Canela determinou a retirada no prazo de 30 dias do Mega Domo do município, atendendo a um pedido do Ministério Público a partir de uma ação civil pública. O terreno onde foi erguida a estrutura pertence ao Hotel Sky, e foi arrendado pela empresa Histórias Incríveis , responsável pela atração. A medida supreendeu o CEO da Histórias Incríveis, Edson Erdmann, que afirma ter obtido todas as liberações da prefeitura para a operação. Agora, a empresa aguarda os desdobramentos da decisão judicial para definir o futuro da atração.

"Quando locamos o terreno, nos apresentaram toda a documentação dizendo que não era uma Área de Preservação Ambiental (APP). Nivelamos todo o terreno, encaminhamos a documentação à prefeitura, recebemos o alvará. E, para nossa surpresa, agora veio o pedido do promotor alegando que ali é um terreno de preservação, que foi encaminhado ao Hotel Sky, o dono do terreno, mas estamos junto nisso mostrando toda a papelada e que agimos sim de acordo com a lei", assegura Erdmann.

“Viagem de Natal ” no Mega Domo era válida até 8 de janeiro, quando encerrou a temporada de Natal na cidade. Como a prefeitura de Canela pediu que o domo permanecesse na cidade e uma vez que seria necessário fazer um investimento maior para sair do local, a Histórias Incríveis decidiu seguir por lá. Por ser um domo itinerante, as licenças não são permanentes, e devem ser dadas pela prefeitura a cada evento realizado. A licença para a realização do espetáculonoera válida até 8 de janeiro, quando encerrou a temporada de Natal na cidade. Como a prefeitura de Canela pediu que o domo permanecesse na cidade e uma vez que seria necessário fazer um investimento maior para sair do local, a Histórias Incríveis decidiu seguir por lá. Por ser um domo itinerante, as licenças não são permanentes, e devem ser dadas pela prefeitura a cada evento realizado.

Erdmann conta que já estavam em busca de novos eventos para serem realizados no domo. Um dos projetos era com uma entidade que reúne grupos folclóricos do mundo inteiro. “Íamos fazer um super evento de folclore mundial com apoio da Unesco em Canela em setembro, seria gratuito. Já estava andando bem com esse projeto, imagina se chego perto e tenho algum problema que não tem nada a ver com a gente e sim com a APP”, questiona.

O CEO lembra que foi feito um investimento de R$ 20 milhões no projeto por três anos e que foi um sucesso, levando o nome de Canela e da Serra gaúcha para mais lugares. A decisão da Justiça, divulgada na terça-feira (21), deixa um clima de insegurança quanto ao futuro da atração na cidade. A empresa já contratou um advogado e um corpo jurídico para apresentar as documentações reunidas na ocasião da liberação do empreendimento e comprovar que não praticou nenhum ato ilícito ou prejudicial, mas sim fez tudo dentro dos limites legais e devidamente autorizado pelo município de Canela.

“Provavelmente teremos que levar todo o projeto para outro lugar onde possa trabalhar num terreno particular e evento particular para não precisar lidar com órgãos públicos. O Mega Domo foi um sucesso, é uma coisa única no mundo. Vamos aguardar o que vai ser decidido lá e a partir daí tomar nossas decisões”, afirma.

Entenda o caso

Conforme o promotor de Justiça de Canela Max Guazzelli, a ação foi ajuizada porque a edificação da estrutura foi realizada em área de aterro, parte sobre área de preservação permanente (APP), sem licenciamento ambiental e com ausência de soluções viárias de mobilidade urbana, sem previsibilidade de retirada das instalações do local (toldo), não havendo informação do município de Canela de exigir a recomposição da APP aterrada.

O Hotel Sky e a Histórias Incríveis também terão de cessar qualquer tipo de lançamento de efluentes não tratados em corpo hídrico localizado na área do imóvel, provenientes ou não da instalação do toldo, no prazo máximo de 10 dias.

A Justiça determinou ainda que a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) não autorize mais a liberação das rodovias estaduais para a montagem de equipamentos e realização de eventos no local, para a garantia da segurança viária. Segundo o promotor, a EGR liberou o espaço, em plena faixa de domínio, sem qualquer solução viária.

Procurada pelo Jornal do Comércio, a concessionária informou que a autorização da liberação das rodovias ERS-235 e ERS-466 se deu única e exclusivamente para a montagem da estrutura do evento. Segundo a EGR, ficou estabelecido que a montagem do evento ocorreria em agosto de 2022 e a desmontagem até 08 de janeiro de 2023. A empresa disse ainda que as demais autorizações, licenças, alvarás e fiscalização dos prazos, bem como eventuais perturbações sonoras relacionadas à coletividade, não competem à EGR.

“Conforme previsto no parágrafo 1º, art. 2º da Lei Estadual nº 14.033 de 29 de junho de 2012, instituída pelo Decreto Estadual nº 53.276, de 27 de outubro de 2016, a EGR pode administrar rodovias e respectivas faixas de domínio pertencentes ao Sistema Rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul mediante a cobrança de pedágio, operando de forma direta ou indireta, por meio de gerenciamento de contratos de prestação de serviços”, diz a nota da EGR.

Em caso de descumprimento da decisão para retirada do Mega Domo, foi fixada multa diária no valor de R$ 10 mil por qualquer ato em desacordo com a ordem judicial, a ser destinada ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

O que é o Mega Domo