Com show natalino, Mega Domo estreia em Canela nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (28), estreia, em Canela, o Mega Domo, um espetáculo imersivo natalino que mistura cinema, teatro e show. A direção artística é do gaúcho Edson Erdmann, CEO da Histórias Incríveis, empresa responsável pela produção de eventos de grande porte no Brasil, como a cerimônia que marcou a visita do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Rio de Janeiro, em 2013, e o acendimento da pira olímpica dos Jogos do Rio, em 2016.

O espetáculo, intitulado “Viagem de Natal”, contará a história de Miguel, um jovem fotógrafo que passará o período de festas de fim de ano longe de sua família pela primeira vez. Em uma busca pelo reencontro com a sua própria essência, ele embarca em um trem de brinquedo da sua infância para uma viagem fantástica pelas tradições de Natal ao redor do mundo. O espetáculo vai até o dia 8 de janeiro e deverá se repetir por outras duas temporadas.

“Estamos inventando algo nunca visto antes, um entretenimento imersivo. Além dos espectadores estarem dentro da história, eles poderão interferir nela. Serão os protagonistas. É algo completamente diferente do que estamos acostumados", disse Erdmann.

Conforme o empresário, que também já foi responsável pela produção do Natal Luz de Gramado durante quatro temporadas, a escolha por Canela para ser o palco do Mega Domo se deu por avaliar que a cidade merecia um evento dessa magnitude.

Em 70 dias de operação, o espetáculo pretende deixar mais de R$ 3 milhões em impostos diretos e indiretos no município da Serra Gaúcha. Para isso, a empresa Histórias Incríveis, com sede no Rio de Janeiro, abriu um CNPJ exclusivo para operar na cidade da Serra Gaúcha e gerar tributos ao executivo local. “Estamos criando mais de 600 postos de trabalho, entre as múltiplas equipes necessárias para criar, produzir, montar e operar este Domo de espetáculos imersivos e itinerantes”, afirma Erdmann.

Com investimento total de R$ 20 milhões, a atração se dará em uma estrutura inflável, com mais de 30 metros de altura (equivalente a um prédio de 10 andares) e 60 metros de diâmetro (meio campo de futebol), montada na rua José Pedro Piva, na Vila Suíça. “Em países como Estados Unidos, Alemanha, China e outros, é comum que estruturas como essas abriguem quadras esportivas, campos de futebol e outras atividades, mas é um outro formato. Deste jeito, com este tamanho e esta proposta eu nunca vi”, destaca o CEO e organizador do evento.

Serão três estruturas que se complementam e perfazem uma área de quase cinco mil m², tendo a capacidade de receber duas mil pessoas sentadas, que poderá interagir com as imagens projetadas em 360°. O sistema de som leva a assinatura do Dolby Atmos.

O Mega Domo abrirá para o público às 18h30 e fechará às 22h30, sendo o espetáculo marcado para iniciar às 20h30. A duração do show é de 75 minutos. Os ingressos variam de R$ 120,00 a R$ 495,00. Portadores de deficiência e seu acompanhante tem ingresso ao valor fixo de R$ 150,00. Crianças até quatro anos não pagam. Além disso, moradores da região das Hortênsias terão 50% de desconto mediante apresentação de comprovante de residência nas terças-feiras. Para mais informações, basta acessar o site www.viagemdenatal.com.br

Serviço – Viagem de Natal no Mega Domo

Data: 28 de outubro a 8 de janeiro

Local: José Pedro Piva, 89 – Canela (RS) – Em frente ao antigo Hotel Continental, no trevo de acesso de quem deseja contornar a Gramado ou ir até a Cascata do Caracol

Horário: Aberto a partir das 18h30, com 4 horas de atrações. (O espetáculo começa às 20h30min).