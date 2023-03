Rede gaúcha de lojas de conveniência inaugura primeira unidade em São Paulo

A Alegrow, rede de lojas de conveniência gaúcha, cruza a divisa do Estado e chega no próximo mês ao centro econômico do País. A primeira unidade da rede em São Paulo será inaugurada até o dia 15 de abril no Viaduto Antártica, próximo ao Allianz Parque, com investimento aproximado de R$ 500 mil. Até o fim do ano, serão abertos cinco pontos da marca somente em solo paulistano, somando aporte inicial de R$ 4 milhões.

A parceria entre a Alegrow e a prefeitura de Porto Alegre para a ocupação de espaços públicos serviu de inspiração para representantes da administração municipal de São Paulo e da Farah, que tem a concessão de áreas públicas na capital paulista. As gestões das duas capitais mantêm uma colaboração em projetos para adoção e concessão de áreas públicas. “Em uma das visitas da prefeitura de São Paulo e um de seus parceiros a Porto Alegre, eles conheceram a Alegrow da Avenida Loureiro da Silva, ficaram encantados pela ideia e nos convidaram para replicar o projeto lá”, conta Eduardo Costa, sócio-fundador da Alegrow.

Empresa abrirá cinco pontos na capital paulista neste ano, somando aporte inicial de R$ 4 milhões. Foto: Estúdio Sambô/Divulgação/JC

Na capital gaúcha, a Alegrow – que tem o nome inspirado em Porto Alegre – opera com três lojas de rua e duas em postos de combustíveis. O plano para este ano é concluir com a prefeitura da Capital seis unidades de rua. Ainda em abril, a cidade ganhará mais uma, dessa vez na esquina da Rua José Otão com a Rua Garibaldi, no Bom Fim. A expansão no Estado abrange outras cidades da Região Metropolitana. Canoas ganhará sua segunda Alegrow, enquanto Gravataí, Novo Hamburgo e Campo Bom receberão as primeiras unidades da rede. Com os negócios já acordados, o investimento projetado para este ano é de R$ 6 milhões.

A atenção às questões sociais e ambientais é uma marca da empresa. Após estudos realizados pela empresa Ecoreal — Conexões Sustentáveis, foi adotado um modelo de atuação sustentável. “A rede é a primeira de lojas de conveniência do Brasil a cumprir com todos os requisitos do selo ESG, que envolve o cumprimento de metas ambientais sustentáveis e sociais”, celebra Costa. As instalações das lojas são feitas em contêineres navais reaproveitados e os espaços usam madeira de reflorestamento tratada e certificada, placas solares, iluminação de LED, baterias biodegradáveis e reutilizáveis, piso permeável e tátil e lixeiras com separação de lixo orgânico e reciclável.

Quatro unidades em Porto Alegre atuam com práticas ecológicas e sociais. No espaço não há insumos plásticos como copos, guardanapos, sacolas e canudos. São distribuídos apenas materiais recicláveis e biodegradáveis. “Todos os funcionários recebem um treinamento de sustentabilidade porque eles têm que saber orientar os clientes a fazer o descarte correto dos produtos”, destaca.

No campo social, quatro programas sociais impactam positivamente a vida de 193 pessoas. A empresa estabeleceu um espaço inclusivo de trabalho, tendo em vista que 36% do quadro de funcionários é LGBTQIAP+.

Costa diz que a Alegrow traz muito uma questão pessoal de acreditar que é preciso entregar mais à sociedade onde se está inserido. Essa ideia se reflete em ações adotadas nas unidades da Capital. Na Alegrow da Orla foi feita a doação de bicicletas e triciclos para coletar o lixo orgânico e reciclável, além de realização de um programa de limpeza na água do Guaíba para que um dia se torne apta a banho. No Centro Histórico, na Travessa Cinco Paus, ao lado da Prefeitura, há um programa para distribuir alimentos para os moradores de rua. Na unidade da Loureiro da Silva, a atuação social é focada na educação por meio de um projeto específico que atende a 18 crianças autistas.

“Cada Alegrow tem que estar muito bem inserida no local onde se instala, não visando somente o lucro, mas também como retribuir isso para a sociedade na qual está inserida”, assegura. Nas lojas haverá um selo dos projetos sociais com um QRCode onde será possível ver as iniciativas realizadas.