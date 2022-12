Loja de conveniência muda fisionomia de viaduto no Centro de Porto Alegre

Um dos viadutos mais emblemáticos do Centro Histórico de Porto Alegre está de cara nova. Uma loja de conveniência que está nos detalhes finais de instalação e iluminação de LED já colocada no teto do viaduto José Loureiro da Silva alterou completamente os ares na ligação, que fica ao lado do Complexo Santa Casa e no encontro das avenidas João Pessoa e Salgado Filho.

O contêiner onde vai funcionar a loja é da bandeira Alegrow, da rede de postos de combustíveis Farroupilha, que adotou o espaço público . O ponto abre no dia 8. O contrato dura cinco anos, podendo ser prorrogado por mais cinco. O investimento foi de R$ 600 mil, sendo R$ 100 mil na loja, R$ 100 mil na iluminação e R$ 400 mil em melhorias.

Será a primeira do modelo apresentado no começo deste ano pela rede de postos a funcionar 24 horas.

Viaduto ganhou iluminação em LED que já alterou o ambiente, antes precário e escuro. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Sob o viaduto do Centro, a unidade foi posicionada no sentido Centro-Bairro, ganhando escadas para acesso e até canteiros com folhagens verdes, contrastando com o amarelo vivo do contêiner. Aliás, a cor "oficial" da marca é o amarelo. Na orla, o ponto é na cor verde para combinar com o ambiente, atendendo ao pedido da prefeitura.

"Estão civilizando o Centro", exclamou o motorista de ônibus da linha Agronomia José Antônio Ávila, no começo da noite dessa quarta-feira (30), ao passar pela primeira vez pelo viaduto com todas as luzes acesas para pegar passageiros.

"Fazia tempo que estava bem ruim, quase sem luz, era muito perigoso", disse Ávila, com uma expressão de alívio e aprovação.

"Estão civilizando o Centro", exclamou o motorista da linha Agronomia, ao passar pela primeira vez pelo trecho

Além de ser um fator de segurança, as luzes também ganharão cores temáticas em datas como Dia do Gaúcho, Outubro Rosa (alusão à prevenção e combate ao câncer de mama) e outras que vêm estampando fachadas de prédios.

Além do varejo com comidinhas prontas e bebidas e da iluminação, a revitalização também vai atingir o outro lado do viaduto onde operam casinhas de uma sapataria e um chaveiro. Segundo a Alegrow, será montada uma estrutura externa de contêiner e revitalizada a estrutura dos dois serviços.

O tipo de loja, que usa contêiner naval reaproveitado, estreou em junho em outro ponto do Centro, na Travessa Mário Cinco Paus. Depois, a segunda lojinha chegou ao trecho 1 da orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro. A primeira versão, considerada teste, da bandeira foi aberta em Canoas.

A próxima unidade é privada e vai ser instalada em um posto de combustível da rede na avenida Protásio Alves, 8699. Outra operação já funciona na avenida Teresópolis, 2963, na Zona Sul.

Os seis pontos (um em Canoas e cinco em Porto Alegre) somarão aporte de cerca de R$ 2,4 milhões, diz a marca.

Outra iniciativa da marca em área pública será um terrário no bairro Bom Fim. Em nota, a empresa diz que o pequeno jardim ficará na esquina das ruas Garibaldi e Irmão José Otão. As obras começam em dezembro e serão concluídas em janeiro de 2023.