Melo diz que ambiente de negócios é conquista dos empreendedores de Porto Alegre

palestrou nesta terça-feira (7) na reunião-almoço Menu Poa da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo,sobre o tema "Porto Alegre amiga do empreendedor: Gestão para o desenvolvimento social e econômico". Melo comentou o reconhecimento da capital gaúcha como a de melhor ambiente de negócios do Brasil. Para o prefeito, que a conquista não é somente do poder público, mas da comunidade e dos empreendedores da cidade.

"O empreendedor busca em uma cidade, país ou estado a estabilidade política, a segurança jurídica, o licenciamento em tempo adequado e não quer aumento de impostos" avaliou. Segundo Melo, 60% dos licenciamentos na Capital estão sendo realizados em três ou quatro dias.

Porto Alegre ficou em primeiro lugar no Índice de Concorrência dos Municípios 2022 (ICM). A pesquisa, realizada pelo Ministério da Economia (hoje Ministério da Fazenda), fez uma análise do ambiente de negócios das cidades baseado em leis e práticas municipais.

A pontuação final de Porto Alegre foi de 654,2, o maior índice dentre as cidades participantes, 38% a mais que a média nacional, 29% maior que a média da Região Sul, subindo 15 posições em relação a 2021, quando obteve 517,2 pontos, um crescimento de 29% de um ano para o outro.

O levantamento contou com a participação de 119 municípios formados pelas capitais, municípios com mais de 250 mil habitantes até abril de 2022. Foram respondidas mais de 600 questões relacionadas a nove áreas diferentes: empreendendo no município, infraestrutura, construindo no município, qualidade da regulação urbanística, liberdade econômica, concorrência em serviços públicos, segurança jurídica, contrato com poder público e tributação.

Os melhores quesitos de Porto Alegre foram Infraestrutura (76,5), seguido por Empreendendo no Município (74,8) e Segurança Jurídica (74,9). Na pontuação geral, em segundo lugar ficou Belo Horizonte (MG), com 618,64, e, em terceiro, Ponta Grossa (PR), com 603,13.

A Região Sul foi a segunda colocada, com média de 506,76, ficando atrás da Região Centro-Oeste, com 516,04.