Loja de banofes de Tiago Abravanel já funciona em Porto Alegre

Sem alarde, abriu a doceria exclusiva de banofes do artista Tiago Abravanel em Porto Alegre, a Nanica. E essa não é a primeira unidade gaúcha, a loja de Gramado também está funcionando.

Na Capital, a operação fica na rua Félix da Cunha, nº 1.215, bem em frente ao Moinhos Shopping, na galeria Pátio Ivo Rizzo, no bairro Moinhos de Vento. O gerente Valentim Vieira conta que, embora a inauguração tenha ocorrido em novembro, o público está começando a descobrir agora.

"O pessoal da volta está vindo conhecer a nossa loja", percebe, acrescentando que há banofes tradicionais junto com releituras da torta.

Os preços das fatias variam entre R$ 12,00 e R$ 18,00. Valentim ressalta, no entanto, que isso pode oscilar conforme a cidade.

Há banofe de banana, de morango, de churros, de Nutella, de goiabada, entre outras. A loja do Moinhos conta com balcão, cozinha e mesas para consumir no local. Valentim avisa que a franquia deve se espalhar ainda mais pelo Rio Grande do Sul.

A informação de que a Nanica estrearia em solo gaúcho foi antecipada pelo Jornal do Comércio em outubro , durante uma entrevista de Abravanel, que participou do jantar do Instituto do Câncer Infantil.

O neto de Silvio Santos, atualmente, está passando férias nos Estados Unidos, então, por enquanto, a clientela gaúcha não o encontrará entre as guloseimas.