Sindilojas comemora o movimento no comércio de Porto Alegre

movimento no comércio da Capital neste sábado (16) também é comemorado pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), que também prevê um final de ano positivo para os negócios em 2022. Para o presidente da entidade, Arcione Piva, o sábado foi animador com o aumento dos clientes nas lojas.

Piva diz que ligou para vários empresários para colher informações sobre o comportamento de vendas do setor. “Falei com seis empresas, sendo que cinco delas relataram que estão bem satisfeitas com o movimento do comércio neste sábado e apenas uma demonstrou insatisfação, por ser de um ramo muito direcionado", pontua.

O dirigente também esteve no Centro Histórico da Capital e andou, no período da manhã, em muitas ruas, entre elas, a Rua da Praia e constatou o aumento dos consumidores nas lojas. Ele acrescenta que também ligou para dois shoppings centers da Capital e ouviu dos dirigentes, que eles estão satisfeitos com o número de clientes com sacolas de compras neste sábado.

“Isto nos deixa satisfeitos e nos anima muito para que, realmente, o Natal seja aquilo que a pesquisa do Sindilojas Porto Alegre apontou recentemente. Que o seja um Natal positivo no que se refere ao faturamento”, destaca.

Piva também cita que o movimento em sua empresa, na manhã deste sábado, foi bom. O movimento está acima dos anos anteriores (2020/2021), dando um resultado bem interessante para os lojistas.

O dirigente lembra, igualmente, que pela pesquisa realizada recentemente pelo Sindilojas Porto Alegre, no mínimo 51% da população fará as compras, ou pelo menos disse que faria as compras na última semana de Natal, por causa do pagamento do 13º salário. Ele também chama a atenção, para aqueles que tiram férias coletivas neste período, ou seja, do dia 20 de dezembro de 2022 até o dia 10 de janeiro de 2023, também recebe (salário e férias) a partir desta segunda-feira (19). Com isto, há mais dinheiro em circulação no mercado. “Tem mais essas receitas para entrar no mercado e que é algo ótimo”, acrescenta.