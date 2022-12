Faltando uma semana para o Natal, comércio de Porto Alegre registra movimento intenso de consumidores

Faltando uma semana para o Natal, o que se viu, neste sábado (17), foi uma intensa movimentação de pessoas pelas ruas centrais de Porto Alegre e um grande número de clientes nas lojas em busca de presentes de Natal, antecipando as compras. Um dos locais mais lotados foi a Rua da Praia, no Centro Histórico, ponto que concentra muitos estabelecimentos comerciais.

De acordo com Vitor Augusto Koch, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL), ao que tudo indica, as previsões devem se confirmar com um aumento de 10% no volume de vendas no Natal de 2022 na comparação com 2021. Segundo o dirigente, o volume de vendas deve ser, no Rio Grande do Sul, superior a R$ 5,4 bilhões.

Os itens de compra também estão na projeção apontada pela FCDL, ou seja, tem uma grande procura por roupas, calçados, perfumes e brinquedos. De acordo com Sandro Morais, fiscal das Pernambucanas, localizado na Rua da Praia, o movimento de compras, neste sábado, se intensificou comparado com os dias da semana passada. Ele explica que muitos itens estão sendo vendidos, mas está surpreso também com a comercialização de ventiladores, item fora dos presentes de Natal. Ele está otimista e acredita que agora até a data de Natal haverá muito movimento no estabelecimento.

O movimento foi expressivo junto aos caixas de pagamento físico, como no caso constatado nas Lojas Marisa, que, apesar da dinâmica em seu atendimento, o número de clientes na fila não baixava de 20 pessoas na parte da manhã deste sábado. Nas Lojas Renner, havia um entra e sai de pessoas com sacolas. Segundo João Alves, que estava com duas sacolas, com tênis para dar de presente para os filhos, a proposta foi antecipar as compras.

Conforme um funcionário de outra loja tradicional de roupas, localizada também no Centro Histórico, nas últimas semanas, o fluxo de vendas vem aumentando. Ele acredita que se trata de uma demanda reprimida pela pandemia e que agora a comercialização deva retornar aos patamares de 2019. “A gente vinha de dois anos de pandemia e agora estamos esperando pelos clientes”, percebe.

Outro ponto destacado pelos comerciantes da área central da Capital é que a partir do dia 20 de dezembro, com o ingresso da segunda parcela do 13º salário, as vendas vão se intensificar ainda mais. Entre os artigos de vestuário que estão ganhando a preferência das pessoas, estão as roupas de cor branca para o Réveillon. Era grande também a movimentação de clientes em três shoppings centers de Porto Alegre, neste sábado.