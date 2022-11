Parque Pontal é o novo referencial turístico de Porto Alegre

Inaugurado neste sábado (26), o Parque Pontal, em Porto Alegre, promete ser uma grande aposta para atrair a atenção das pessoas para a Orla do Guaíba, bem como servir como um novo cartão de visita para os turistas. Essa nova atração pública passa a oferecer um espaço de lazer, contendo muitas opções.

O Parque Pontal tem uma área de 29 mil metros quadrados e está localizado em frente ao novo empreendimento, o Pontal Shopping, previsto para ser aberto em abril de 2023, mas, que durante a cerimônia, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, solicitou para que fosse oficializado em março, mês do aniversário da Capital gaúcha.

De acordo com Melo, o novo parque público passa a ser o décimo segundo da Capital, destacando que é a cidade brasileira que mais tem áreas verdes. “Nós temos 700 praças e 12 parques e em relação a inauguração deste empreendimento, eu vou fazer um pedido aos empreendedores, para que a inauguração ocorra no aniversário de Porto Alegre em março”, pediu Melo.

O prefeito também argumentou que a data também seria perfeita, uma vez que, aconteceria na data da realização da edição 2023 do South Summit Brasil, prevista para o período de 29 a 31 de março. Em resposta a sua solicitação, os empreendedores participantes do ato, fizeram manifestações favoráveis ao pensamento do prefeito.

A cerimônia oficial seguiu uma programação turística, integrando autoridades e empreendedores, que saíram às 9h30min, do armazém B3 do Cais Mauá, em um passeio de catamarã especial pelo Guaíba e aportando, no final do trajeto, às 10h, na nova estação hidroviária, localizada no Parque Pontal, que passará a ter embarque desembarque. Esse catamarã pertence à CatSul, empresa do Grupo Ouro e Prata, responsável pelo serviço de travessia entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba.

A diretora do Grupo Ouro e Prata, Luana Fleck, destacou que a data de inauguração do Parque Pontal é muito especial para a empresa. “Há 11 anos, nós iniciamos o transporte hidroviário entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba. Este transporte, que há 50 anos estava parado e a empresa decidiu investir. Nós acreditamos e tornamos isso possível”, declarou a empresária.

Com a inauguração da nova estação hidroviária, a empresa também consolida mais uma etapa de seus projetos. O trajeto realizado pela embarcação passa a ter 24 paradas. Outro dado divulgado por Luana, é que o catamarã partindo da estação do Pontal até a cidade de Guaíba, reduz a viagem de 30 para 15 minutos, porque esse trajeto é realizado em linha reta, o que significa uma vantagem a mais para quem utiliza esse transporte.

Luana acrescentou que o catamarã utilizado para levar as autoridades e empreendedores neste sábado é um novo modelo construído pela empresa e direcionado para atender a eventos corporativos, atividades sociais, entre outros. “É mais do que um negócio, esse catamarã é um presente para Porto Alegre, porque tem tanto a explorar e nós estamos oferecendo passeios aos finais de semana. Essa embarcação também pode ser locada para realização de passeios com duração de uma hora até um dia inteiro”, explicou.

Em relação ao Parque Pontal, esse novo atrativo público, vai se somar aos trechos um e três da orla revitalizada, localizados mais próximos ao Centro Histórico da Capital. Essa área foi construída com recursos privados dos empreendedores do Pontal Shopping, através da SVB Par e será mantida pela empresa, juntamente com a Leroy Merlin e a Melnick.

Mais detalhadamente, o parque público ocupa a área onde ficava o antigo Estaleiro Só, situado na orla do Guaíba, entre a Fundação Iberê Camargo e o BarraShoppingSul. O espaço foi doado oficialmente à Prefeitura de Porto Alegre e o investimento foi de R$ 30 milhões.

“É com muito prazer e orgulho que participamos da entrega do Parque Pontal, um local tão marcante para a cidade. Muito mais que uma obra concluída, estamos fortalecendo a relação das pessoas com os espaços urbanos. Inaugurando um local que vai aproximar ainda mais a população da Orla”, destacou, Marcelo Guedes, vice-presidente de operações da Melnick.

Guedes informou que após a inauguração do parque, ainda na primeira quinzena de dezembro deste ano, a Melnick fará a entrega da Torre Pontal, que hoje está com 97% de sua estrutura concluída.

Com mais de 20 andares, o empreendimento reúne o hotel Double Threeby Hilton, salas comerciais, além de um moderno centro de eventos para 800 pessoas, com vista panorâmica para o Guaíba. O Pontal contará também com o segundo centro médico do hub da Saúde em Porto Alegre conectado ao Hospital Moinhos de Vento.

Ricardo Jornada, diretor-corporativo da SVB Par, empresa idealizadora do Pontal, informou a previsão do cronograma de inaugurações: “O shopping tem previsão de inauguração para ocorrer entre fevereiro e março de 2023. Ele deve ser inaugurado em etapas. Nós devemos inaugurar o hotel, da bandeira Hilton, provavelmente, em dezembro deste ano e de mais as salas comerciais. E de acordo com ele, depois, os demais negócios deverão ser inaugurados, seguindo uma agenda nos meses de fevereiro, março e abril de 2023.

Jornada destacou que o Parque Pontal se integrará perfeitamente com o empreendimento, sendo que as pessoas vão utilizá-lo e ao redor delas encontra restaurante, hotel, hub de saúde, shopping. “Então é um empreendimento, que eu acho completo e vai ser muito gratificante”, citou.

Quem for até o parque irá encontrar equipamentos ao ar livre para fitness, pistas para caminhadas, ginástica para a melhor idade e atividades físicas em geral. Também há píer sobre o Guaíba e uma maquete que permite ter uma ideia de como era a fábrica do Estaleiro Só que existia no local. No local, os visitantes vão encontrar um monumento inter-religioso, que também foi inaugurado este sábado, contando com a participação de representantes religiosos de diversas correntes.