Novo parque na orla de Porto Alegre abre neste sábado

A partir do meio-dia deste sábado (26), Porto Alegre ganha um novo parque que se estende por 700 metros da orla do Guaíba e uma área de quase 30 mil metros quadrados. É o Parque Pontal, que fica em frente ao novo empreendimento que deve ser aberto em abril de 2022 na capital gaúcha, o Pontal Shopping.

Um dos atrativos é o píer sul, que é um dos registros do que foi o Estaleiro Só, que construiu e fez manutenção de navios até meados dos anos de 1990 no local.

Um painel interativo que resgata o antigo nome da operação naval que tinha na área e imagens das antigas oficinas é uma das atrações para quem circular pela área. Até uma maquete de como era o Estaleiro Só foi instalada em um ponto do parque.

O parque, que se soma aos trechos 1 e 3 da orla revitalizada, situados mais próximos ao Centro Histórico, foi doado pelos empreendedores SVB Par, Melnick e Leroy Merlin. O investimento foi de R$ 30 milhões na área verde. A manutenção será feita pelas empresas.

Painel interativo forma a palavra Estaleiro Só, resgatando a memória da antiga operação. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Na metade da manhã de sábado, um pouco antes da liberação para os acessos, autoridades e empreendedores vão aportar no local embarcados em um catamarã.

O trecho da orla fica entre o clube Gigante, ligado ao Internacional, e o Museu Iberê Camargo, de quem vem do Centro ao Sul, e o BarraShoppingSul e campos das escolinhas do Grêmio, para quem vem do bairro. A estação hidroviária vai passar a ter embarque desembarque no ponto.

Píer Sul, plataforma mais extensa que se estende no lago na orla de Porto Alegre, recebia navios no passado

O píer sul é o lugar mais icônico do Parque Pontal. A plataforma com 135 metros de comprimento que avança sobre o Guaíba foi restaurada, mantendo referências do passado.

O parque tem pistas para caminhada, equipamentos para fitness e ginástica de todas as idades, gramado em quase toda a área, playground com piso emborrachado para reduzir impactos de quedas, oiro banheiros, bicicletário, oito banheiros, mirantes para apreciação da vista e memorial do Estaleiro Só.

Trilhas interpretativas resgatam a história do antigo Estaleiro Só, onde se construíam e reparavam navios em Porto Alegre de 1850 a 1995, e outra com uma janela arqueológica para visualizar o pilar da antiga Estação do Asseio Público, que funcionava na área no século XIX para despejo de resíduos cloacais.

Nesta área, fica a janela arqueológica que resgata o antigo ponto de descarte de lixo que era trazido em vagão do Centro

A preparação da área para erguer o shopping começou em 2018. O investimento no shopping é de mais de R$ 300 milhões, com previsão de mais de 160 lojas em três pavimentos, estacionamento coberto para mais de 1,5 mil vagas, além de salas de cinema de última geração e amplo polo gastronômico, com operações de restaurantes internacionais inéditas na Capital. A torre é do hotel Hilton.

A rua Dr. Lya Pires, homenagem a um dos maiores nomes da advocacia gaúcha, fica entre o parque e o empreendimento e permite acesso ao hotel e aos estacionamentos do shopping.

"Tudo foi pensado para funcionar bem. Quem vier ao Parque Pontal poderá aproveitar um pouco do que a nossa cidade tem de melhor, com a vista mais bonita que temos: o nosso amado Guaíba”, comenta, em nota, Saul Boff, presidente da SBV.