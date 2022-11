Correios terá expediente especial em dias de jogos do Brasil na Copa do Catar

Os Correios vão funcionar em horário especial nos dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Catar. Nesta quinta-feira (24) e no dia 2 de dezembro (uma sexta-feira), o expediente das unidades será encerrado às 15h, uma hora antes do início das partidas, às 16h. Já na próxima segunda (28), quando a seleção entra em campo às 13h, as agências fecham ao meio-dia, mas reabrem 15 minutos após o encerramento do jogo.