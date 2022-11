Dia de jogos do Brasil na Copa: o que fecha e o que abre

Dias de jogos do Brasil na Copa do Catar vão mudar a rotina de muitas atividades, principalmente aquelas com atendimento ao público. As regras divulgadas até agora apontam que serviços públicos nas três esferas de governo e bancos vão fechar em parte do dia das partidas. Já o comércio vai funcionar de acordo com política de cada estabelecimento.

A previsão de trabalho é feita até agora para a primeira fase de jogos, marcados para os dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Caso o Brasil passe a mais etapa da competição, podem ser definidas outras orientações. Pelos decretos emitidos pelo governo federal, estadual e municipal. Também setores da Justiça vão seguir o funcionamento. No geral, o atendimento será mais restrito nos dias com as partidas.

O governo federal define que quando as partidas foram ao meio-dia, não haverá expediente. Foi definido esquema de trabalho, de acordo com os horários das partidas, que podem ser às 12h, às 13h e às 16h. Em todos os dias, haverá fechamento mais cedo das repartições. Segundo o decreto federal, a orientação não é obrigatória e as repartições permanecerão funcionando durante os jogos. Quem sair mais cedo vai ter de compensar as horas dispensadas.

O Estado, Assembleia Legislativa e Judiciário também seguem orientação semelhante. O Executivo gaúcho prevê que as horas devem ser compensadas até 30 de junho de 2023. Em todas as esferas, serviços essenciais devem ser mantidos. Escolas terão atividades atividades até a hora dos jogos.

O comércio terá a operação mais democrática. Sindicatos patronais e entidades estaduais do setor ligadas a segmentos com estabelecimentos que vendem para consumidores finais emitiram notas com orientações.

"O Sindilojas Porto Alegre informa que a abertura de estabelecimentos comerciais da Capital e de Alvorada fica como opcional nos dias e horários de jogos da seleção do Brasil", diz nota da entidade divulgada recentemente. Também sindicatos de lojistas de Caxias do Sul e Gravataí foram pelo mesmo caminho.

Segundo o Sindilojas-POA, não há regulamentação sobre liberar ou não os funcionários nestas situações. "Orienta-se que as partes entrem em acordo sobre o funcionamento do local e, caso haja opção pelo fechamento em determinados dias, as horas de trabalho sejam repostas em um outro momento", observa a entidade na Capital.

"Aqui vamos fechar na hora do jogo e assistir em uma área dentro da loja. Quem quiser ir a algum local está liberado", comenta André Almeida, que trabalha em uma das lojas da movimentada rua Voluntários da Pátria, área central da Capital. "Dias em que os jogos são mais cedo, fechamos e reabrimos. Também vamos todos vestir camiseta do Brasil. Var ser um clima bem legal", completa Almeida.

Setores do varejo acreditam que o fechamento deve ocorrer em operações menores, que permite uma gestão melhor das equipes. Também pode influenciar se o Brasil avançar na Copa, para operações que não fecharem optarem por pararem o atendimento em meio às partidas. Nos segmentos de bares e restaurantes, a competição deve gerar mais movimento, pois muitos locais estão organizando arenas para a clientela assistir aos jogos.

Funcionamento em dias de jogos na fase classificatória

Dia 24 de novembro (quinta-feira): Brasil x Sérvia (16h)

Governo federal: funciona até as 14h

funciona até as 14h Governo estadual e Justiça: funciona até as 14h

funciona até as 14h Prefeitura de Porto Alegre: funciona das 8h30min às 14h30min

funciona das 8h30min às 14h30min Bancos: abrem das 9h às 14h

abrem das 9h às 14h Comércio: a critério de cada estabelecimento

a critério de cada estabelecimento Serviços essenciais: operam normalmente

Dia 28 de novembro (segunda-feira): Brasil x Suíça (13h)