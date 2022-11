Movimento em bares e restaurantes deve crescer 30% em dias de jogos da Copa

A Copa do Catar, que começa no próximo domingo (20), vai movimentar os bares e restaurantes do Rio Grande do Sul, principalmente em dias de jogos da Seleção Brasileira. A expectativa é que a mobilização de torcedores para assistir às partidas incremente em até 30% a ocupação nos estabelecimentos, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Para atrair os fãs de futebol e da seleção canarinho, os empresários apostam em decoração temática, telões para exibir os jogos, cardápios especiais e shows após os jogos, entre outras iniciativas. No Bar Espartano, que tem duas unidades na Orla do Guaíba, os torcedores poderão assistir aos jogos em telões. No bar do trecho 3, serão transmitidas as partidas só do Brasil, e no do Gasômetro, todas as demais.

Decoração verde e amarela e uma taça da Copa do Mundo ‘de mentirinha’ em exposição para que os torcedores possam fazer fotos junto com ela são algumas das atrações para quem for ao bar. Além disso, haverá promoção de dose dupla de cerveja e chopp durante os jogos do Brasil e sorteios de brindes relacionados às marcas de bebidas.

O pontapé inicial da Copa do Catar no Espartano acontece na próxima sexta-feira (18), com um luau embalado por uma banda de pagode e DJ. O ritmo, que não costuma entrar na playlist do bar, fará parte da programação após os jogos do Brasil. Nas disputas de outras seleções, a trilha sonora pós-partida será música ao vivo com muito reggae e surf music.

“Acredito que muitas empresas vão fazer expedientes mais curtos para assistir aos jogos. Já é um clássico nos fins de semana as pessoas irem para Orla. Tendo uma programação legal, vai incentivar ainda mais o movimento”, projeta Gustavo Ghidini, um dos sócios do Espartano.

No Tartoni Ristorante, no Bourbon Country, as seleções entram em campo no cardápio. Até a da Itália, que não se classificou para o Mundial, foi escalada. “Como é um restaurante italiano, a Itália não poderia ficar de fora”, diz Maria Fernanda Tartoni, proprietária do estabelecimento. Os clientes poderão se deliciar com cinco combos alusivos às seleções. “O que homenageia o Brasil tem um pouco do que o brasileiro gosta mas com um toque italiano, como uma calabresa acebolada, iscas de peito de frango à milanesa, polenta com queijinho e batata rústica, acompanhada por maionese verde”, conta.

Para ‘completar os grupos da Copa’ no Tartoni, o restaurante tem ainda no cardápio pratos inspirados na Argentina, Uruguai e Inglaterra. Tudo com um toque italiano. “Estamos fazendo esse cardápio diferenciado para atrair aqueles que querem assistir os jogos em um ambiente mais tranquilo”, afirma Maria Fernanda.

Na avaliação de Emerson Baldotto, empresário e dono do Terra Gourmet, todo evento excepcional acaba virando uma chance para bares, restaurantes e outros segmentos atraírem mais clientes e aumentarem o movimento. "A Copa gera diversas oportunidades, seja de testar novos pratos, criar eventos e festas para atrair público e até aproveitar o que dá certo para direcionar melhor o negócio", destaca.

"A Copa do Mundo tem grande potencial para trazer mais movimento aos bares e restaurantes, ainda mais caindo em uma época mais perto do verão, que deve favorecer para este crescimento", explica João Melo, presidente da Abrasel no RS. Além do aumento de público nos estabelecimentos, ele também projeta melhora no volume da tele-entrega devido à evolução que a modalidade teve nos últimos anos. A entidade aponta ainda que 45% das empresas estão contratando novos funcionários para o período.