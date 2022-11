Complexo de gastronomia em Porto Alegre terá 'arena' para assistir a jogos da Copa

A Copa do Cartar já está chegando, e mais espaços vão apostar na atração para o público. Desta vez é o Food Hall Dado Bier, que fica dentro do Bourbon Country, na Zona Norte de Porto Alegre. Em nota, o complexo que tem uma microcervejaria e operações gastronômicos informa que terá dois telões para transmitir as partidas. A entrada será gratuita.

Além dos telões, vai ter mesa redonda com painel de comentários feitos por jogadores e influenciadores, além de shows com o melhor da música brasileira, avisa o complexo. Tudo na Arena Food Hall Dado Bier.

A área estreia na quinta-feira (24), mesmo dia que a Seleção Brasileira encara a Sérvia, às 16h. As outras sessões serão em 28 de novembro (13h) e 2 de dezembro (16h), todas datas de jogos do Brasil. A sequência da ação vai depender do avanço ou não da Seleção no Mundial.

A ideia é que o público chegue antes da partida, e podem levar até os pets.

A mesa redonda vai ser uma parceria com a FootHub, plataforma que une educação, inovação e conexão em torno do futebol. Entre os convidados, devem estar jogadores da dupla GreNal, comissão técnica e influenciadores na área do futebol, adianta o Food Hall.

Além de cerveja, o complexo tem opções de comidinhas. Estão no espaço a hamburgueria Mureta, a taqueria Tangamandápio, a cafeteria Koa Coffee & Co, o restaurante Lambari, a parilla Le Moustache, a pizzaria Mood e o asiático Ohana.