Cooperativa de crédito Uniprime Pioneira inaugura sua primeira agência de Porto Alegre

primeira agência em Porto Alegre A cooperativa de crédito Uniprime Pioneira, com atuação de mais de 26 anos no Brasil, inaugurou em setembro sua. O espaço com mais de 350 metros quadrados fica localizado na avenida Carlos Gomes, nº 151, no térreo do Condomínio Antares. A cooperativa inaugurou, em 2021, a primeira unidade no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul.

O diretor-presidente da Uniprime Central Nacional e presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, marcou presença no Rio Grande do Sul e recepcionou autoridades e convidados na nova agência, ao lado da diretoria. De acordo com o dirigente, é importante estar cada vez mais conectado com a realidade dos cooperados, e isso abrange não só a economia local, mas também a área social e o fortalecimento de ações sustentáveis.

“Porto Alegre é a sétima maior economia do Brasil e tem um grande mercado em comércio, serviços, turismo e saúde. Nossa origem está no Paraná, mas temos forte ligação com o Rio Grande do Sul”, pontua. Para o presidente, uma das características mais marcantes da Uniprime Pioneira é o atendimento financeiro diferenciado, “com conforto, transparência, proximidade e sem burocracia”, destaca Campagnolo.

A Uniprime Pioneira já possui mais de 10,7 mil cooperados e neste ano superou a marca de meio bilhão em ativos. Outras 12 agências estão instaladas no Paraná, em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul, com previsão de uma nova inauguração em Balneário Camboriú (SC), no mês de novembro. Em solo gaúcho, a primeira unidade foi inaugurada na região da Serra, em Caxias do Sul, em 2021. “Nossa carteira de crédito é de R$ 380 milhões e a captação fica em torno de R$ 400 milhões. Nosso crescimento é baseado em solidez e estratégia, de olho no perfil de cada cooperado”, detalha o diretor-administrativo e de expansão, Féliz Fornari.

O economista e diretor comercial, Lúcio Scheuer, explica que o plano de expansão na região Sul tem respaldo no crescimento da oferta de crédito. “Nós estamos acompanhando uma tendência de mercado. Dados recentes apontam que a região Sul possui mais de 7,8 milhões de pessoas envolvidas com o cooperativismo, em mais de 1,1 mil municípios. Mais de 40% delas têm entre 30 e 50 anos, em plena atividade profissional. Precisamos estar atentos aos anseios dessa geração”, avalia.

A equipe da capital terá como gerente Leandro Goulart. O evento de inauguração foi marcado por música de qualidade, farta gastronomia e prestígio de autoridades e imprensa local. Participaram o secretário adjunto da Saúde de Porto Alegre, Richard dos Santos Dias; o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Idenir Cecchim; o presidente do Sistema Ocergs - Sescoop/RS, Darwin Pedro Hartmann; além de diretores, superintendentes e gerentes da Uniprime Pioneira, cooperados e empreendedores.