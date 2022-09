Cooperativa de crédito do Paraná abre agência em Porto Alegre; 2ª no RS

Mais concorrência no mercado de oferta de crédito e ainda no setor de cooperativas que operam no varejo financeiro. A bandeira Uniprime, da cooperativa paranaense Uniprime Pioneira, que tinha instalado até agora a primeira unidade no Rio Grande do Sul na maior cidade da Serra, estreia nesta sexta-feira (23) em Porto Alegre.

O Estado já tem players fortes no varejo do segmento como Sicredi, Unicred e Sicoob, para citar três exemplos. "As cooperativas de crédito não atingem nem 10% no mercado financeiro nacional. Mesmo sendo mais fortes nos três estado do Sul, tem um campo grande a explorar", diz o diretor administrativo e expansão da Uniprime, Féliz Luiz Fornari.

A agência da estreante fica na avenida Carlos Gomes, 151, próximo à avenida Plinio Brasil Milano. O atendimento será de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 16h. A área onde está se instalando tem muitas operações corporativas e de serviços e de expansão de negócios na Capital.

Para montar a agência, foram investidos R$ 1,7 milhão, com abertura de cinco empregos. "Quando as pessoas entrarem no ponto, não sentirão que estão em uma agência bancária', avisa o diretor.

A cooperativa chegou em novembro do ano passado ao Estado, quando inaugurou a filial em Caxias do Sul, onde atrai cooperados do comércio e indústria. "A agência traz ótimos resultados, com fluxo de captação dentro do planejado. É uma praça com potencial muito grande", define o executivo.

Hoje a rede soma 10,7 mil cooperados e uma rede de 12 agências, somando mais de 130 empregados. Nove unidades ficam no Paraná e as demais no Mato Grosso do Sul (em Mundo Novo) e em Santa Catarina (Florianópolis), além de Caxias do Sul. A da Capital será a 13ª filial.

A instituição foi criada em Toledo, no Paraná, há 26 anos e está também em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. A Uniprime é uma cooperativa singular e está ligada à Central Interestadual Uniprime, localizada em Londrina, também no Paraná.

Os ativos chegaram de R$ 542 milhões em agosto, além de uma carteira de crédito de R$ 380 milhões e captação de R$ 400 milhões. O patrimônio líquido é de de R$ 72 milhões, informa Fornari.

A área da saúde, como médicos e outros profissionais, foi o segmento associado que deu a largada no negócio. O modelo de acesso aos serviços da instituição segue p da associação. Hoje a entidade atende mais setores, tanto de pessoa física como jurídica.

Além da unidade na Capital, o plano de expansão prevê mais uma agência ainda este ano, mas em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, no Litoral. Em 2023, serão mais cinco unidades, uma delas no Estado.

"Queremos ter mais unidades nos próximos anos, tanto na Capital como em Caxias. Bento Gonçalves também é um dos focos", adianta Fornari.