- Publicada em 19 de Setembro de 2025 às 12:26

Curso da Capitólio aborda o uso do Cinema Negro em contexto escolar

Formação gratuita, aberta a professores e público em geral, será ministrada pela historiadora e pesquisadora Lorenna Rocha

Lorenna Rocha/Acervo Pessoal/Divulgação/JC
Este mês, o Vagalume — Laboratório de Estudos em Audiovisual e Educação promove um curso inédito e gratuito Cinema Negro & Sala de Aula: formação de repertório para contexto escolar. Destinada a professores e aberta ao público em geral, a atividade será realizada no sábado (27), das 10h às 16h, na Sala Multimídia Décio Andriotti da Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085).
O encontro irá apresentar um panorama histórico e atual do cinema negro brasileiro.  A oficina será ministrada pela historiadora, pesquisadora e crítica cultural Lorenna Rocha, cofundadora e curadora da Indeterminações, plataforma de crítica e cinema negro brasileiro. O principal objetivo do curso é apresentar nomes e obras relevantes do gênero, entendendo o cinema negro como parte constituinte da história do audiovisual nacional, possibilitando uma ampliação do olhar dos professores e o enriquecimento de sua bagagem de repertório para trabalhar com o tema em sala de aula. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo formulário do projeto no perfil do instagram @alfabetizacaoaudiovisual. 

 