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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 11:54

Anitta é indicada ao Grammy de melhor álbum de música global por 'Equilibrium'

No último final de semana, Anitta também venceu pela primeira vez o Grammy Latino

No último final de semana, Anitta também venceu pela primeira vez o Grammy Latino

Chris Delmas/AFP/Divulgação/JC
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Agências
Anitta foi indicada à categoria de melhor álbum de música global no Grammy 2027 por "Equilibrium", que teve o seu lançamento dividido em duas partes ao longo do ano.
O disco, que mistura temáticas ligadas ao candomblé, entre outras referências afro-brasileiras, e reúne gêneros como o samba, o reggae e a MPB, venceu recentemente o prêmio de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa no Grammy Latino.
Esta é a terceira vez que Anitta é indicada ao Grammy, tendo concorrido ao prêmio de melhor artista revelação, em 2023, e ao troféu de melhor álbum de pop latino, em 2025, com o disco "Funk Generation".

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