Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaGrammy

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 11:51

Grammy 2027 anuncia lista de indicados da 69ª edição

Premiação ocorre dia 7 de fevereiro de 2027

Premiação ocorre dia 7 de fevereiro de 2027

Patrick T. FALLON/ AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O Grammy anunciou, nesta segunda-feira (16), as indicações para a sua 69ª edição, que acontece em 7 de fevereiro do ano que vem. Transmitido ao vivo pelo YouTube, o evento tem entre seus indicados a brasileira Anitta e a americana Olivia Rodrigo. 
Veja abaixo a lista de indicados às principais categorias do Grammy 2026, conforme eles são anunciados:
Canção do Ano
  • Berghain - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
  • Choosin' Texas - Ella Langley
  • The cure - Olivia Rodrigo
  • Hate that i made you love me - Ariana Grande
  • I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5) - Taylor Swift
  • Man I Need - Olivia Dean
  • Risk it All - Bruno Mars
  • WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE
Álbum do Ano
  • Lost Weekend- Phoebe Bridgers
  • The Art of Loving - Olivia Dean
  • Dandelion - Ella Langley
  • The Romantic - Bruno Mars
  • THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.- RAYE
  • You seem pretty sad for a girl so in love - Olivia Rodrigo
  • LUX (Complete Works) - ROSALÍA
  • The Life of a Showgirl - Taylor Swift

Notícias relacionadas