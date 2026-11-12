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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:05

Drauzio Varella é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Médico já publicou 20 livros

Médico já publicou 20 livros

CARLOS MACEDO/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O escritor e médico Drauzio Varella foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) na tarde desta quinta-feira (12).
O cancerologista era franco favorito em uma das eleições mais disputadas dos últimos anos na instituição - concorriam 18 autores, entre eles o dramaturgo Sérgio Fonta e a artista plástica Anna Bella Geiger. Drauzio, que concorria pela primeira vez, venceu com 29 votos, contra 8 de Fonta.

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