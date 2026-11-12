Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 13:06

Último fim de semana da 72ª Feira do Livro: confira a programação de sexta (13) a domingo (15)

72ª Feira do Livro de Porto Alegre se encerra neste domingo (15)

72ª Feira do Livro de Porto Alegre se encerra neste domingo (15)

EDUARDO FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A 72ª Feira do Livro de Porto Alegre chega ao último fim de semana, com encerramento no domingo (15), e reúne nomes da literatura, da música e do pensamento na programação. Nesta sexta-feira (13), Cidinha da Silva e Bianca Santana conversam no Teatro Petrobras Carlos Urbim e os alunos de Arte Dramática da UFRGS dão voz aos finalistas do Prêmio AGES em sarau no Auditório do Clube do Comércio. No sábado (14), Jeferson Tenório e Luciany Aparecida conversam sobre o Brasil que a literatura conta, e Fernanda Copatti apresenta O Nome Dela é Gal, show em homenagem a Gal Costa. No domingo (15), Fernanda Verissimo e Paloma Amado falam sobre a correspondência entre Erico Verissimo e Jorge Amado, além da apresentação da Orquestra Theatro São Pedro no Teatro Petrobras. A Feira segue na Praça da Alfândega até domingo, das 10h às 20h, com entrada gratuita. A programação completa está disponível no site do evento.

Notícias relacionadas