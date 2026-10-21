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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:45

Marco Nanini publica pronunciamento nas redes sobre a polêmica com intérprete de libras

O ator reconhece que

O ator reconhece que "a situação poderia ter sido conduzida de forma mais sensível e empática"

REDE GLOBO/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Em nota publicada nesta quarta-feira (21) nas suas redes sociais oficiais, o ator Marco Nanini se desculpou com público após interromper a sessão de domingo (18) da peça "Fim de Partida", no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco, em Porto Alegre.

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