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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 21:11

Marco Nanini é vaiado no Multipalco após reação com intérprete de Libras

Ator estava encenando peça Fim de Partida quando pediu saída de profissional

Ator estava encenando peça Fim de Partida quando pediu saída de profissional

MARIA AMÉLIA VARGAS/ESPECIAL/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
Poucos minutos após o início apresentação da peça Fim de Partida, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco, em Porto Alegre, na noite deste domingo (18), o ator Marco Nanini interrompeu a fala de seu personagem para reclamar de uma sombra projetada no palco. A "sombra" em questão era a silhueta da intérprete de Libras que fazia mediação linguística.

Com a cortina fechada, a profissional se retirou quando foi comunicada de que a produção do espetáculo havia solicitado a sua saída. Após, um grupo de deficientes auditivos foi embora. Em solidariedade, uma leva da plateia saiu também.

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