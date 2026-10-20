Após vaias a Marco Nanini, o que diz a lei sobre inclusão na Cultura?

No último domingo (18), o ator Marco Nanini foi vaiado na apresentação da peça Fim de Partida
, no Teatro Simões Lopes Neto. As vaias ocorreram após o ator interromper a apresentação do espetáculo para reclamar das sombras da intérprete de Libras que incidiam sobre o palco.
As cortinas foram fechadas por cerca de 20 minutos para que a produção tentasse resolver o problema. Com a impossibilidade de resolução do impasse, a profissional foi dispensada pela produção e a peça continuou sem o recurso de acessibilidade
.
Um grupo de pessoas surdas que acompanhava a peça também se retirou
. Na reabertura das cortinas, vaias tomaram conta do teatro e mais uma leva de espectadores se retirou em protesto
. Ao fim do espetáculo, nada foi mencionado sobre o episódio por nenhum integrante do elenco – que também tinha Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão)
há 11 anos visa assegurar condições de igualdade, os direitos e a inclusão deste grupo. No capítulo IX (arts. 42 a 45)
, o texto trata especificamente do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.
Em seu artigo 42, o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que “a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”
. E que a elas é obrigatória a oferta em formato acessível
de “programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais”.
O parágrafo primeiro do artigo ainda diz que “é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento
”.