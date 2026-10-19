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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 08:19

Benito di Paula morre em São Paulo aos 84 anos

Artista estava internado em um hospital de São Paulo onde tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano

Artista estava internado em um hospital de São Paulo onde tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano

Instagram/Reprodução/Divulgação/JC
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Agências
O cantor, compositor e pianista Benito di Paula, um dos grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB), morreu no domingo (18), aos 84 anos. O artista estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e tratava um câncer havia cerca de um ano.
Nascido Uday Vellozo, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Benito di Paula ganhou projeção nacional nas décadas de 1970 e 1980, com um estilo que unia o samba ao romantismo, marcado pelo piano e pela voz característica. O artista se tornou um dos principais representantes do chamado samba-joia, vertente que conquistou grande popularidade no país. Benito construiu uma trajetória de mais de cinco décadas.

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