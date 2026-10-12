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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 11:52

Morre Ivone Pacheco, a "Dama do Jazz", aos 94 anos

Ivone Pacheco faleceu nesta segunda-feira (12), no dia de seu aniversário

Ivone Pacheco faleceu nesta segunda-feira (12), no dia de seu aniversário

EDUARDO SEIDL/DIVULGAÇÃO/JC
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Faleceu, nesta segunda-feira (12), a pianista e criadora do Take Five Clube de Jazz, Ivone Pacheco, aos 94 anos, no dia de seu aniversário. O velório ocorre na rua Dario Pederneiras, 115, das 9h às 14h. Depois, às 15h, passa para o Cemitério São Miguel e Almas, no bairro Azenha, com o sepultamento marcado para as 18h. As informações são do Take Five Clube de Jazz.

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