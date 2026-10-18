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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 15:10

Morre a atriz Lua Blanco, a Roberta da versão brasileira de 'Rebelde', aos 39 anos

Atriz morreu em decorrência de um câncer

Atriz morreu em decorrência de um câncer

Reprodução/Redes Sociais/JC
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Agências
Morreu a atriz Lua Blanco, conhecida por interpretar a personagem Roberta na versão brasileira da novela 'Rebelde'. Ela tinha 39 anos.
Blanco morreu por causa de um câncer, disse o ator Daniel Blanco, irmão dela, no Instagram. "Nesse tempo ela foi rodeada pelo amor da família. Ela se foi em paz", diz a publicação feita neste domingo, dia 18.
Com "Rebeldes", que importou a história da novela mexicana de mesmo nome, Lua Blanco lançou músicas e fez turnês. A novela foi exibida na Record entre 2011 e 2012. No elenco também estavam Chay Suede e Sophia Abrahão.
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Antes, Blanco trabalhou no programa infantil TV Globinho e em "Malhação", na Globo. Em 2013, fez a novela "Pecado Mortal" na Record. Quatro anos depois, voltou à Globo para o folhetim "A Força do Querer".

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