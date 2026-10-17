Semana da Língua Italiana reúne artes visuais, ópera e teatro em programação gratuita em Porto Alegre

A capital gaúcha sedia, de 19 a 24 de outubro, a programação local da XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Realizada pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e articulada pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália, a iniciativa traz este ano o tema Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano (Língua genial: idealizar, projetar, criar com o italiano). As atividades incluem peças teatrais, recitais, debates sobre inovação e painéis acadêmicos e espalham-se por centros culturais, universidades e teatros da Capital, explorando o idioma como vetor de criação artística, pesquisa e design.
Entre os principais destaques da agenda cultural está a montagem Na Primavera Nasce Vênus, criada e apresentada pelo historiador, professor da Ufrgs e pianista Francisco (Chico) Marshall. A atração ocorre na terça-feira (20), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1089). O espetáculo propõe uma imersão na Florença renascentista a partir de duas obras fundamentais de Sandro Botticelli: A Primavera e O Nascimento de Vênus. No palco, Marshall articula execuções ao piano, poesia, dança, iconologia e projeções para detalhar os mitos e símbolos das telas, resgatando as influências literárias de Angelo Poliziano e a filosofia de Marsilio Ficino.
O encerramento das atividades ocorre no sábado (24), na Scuola Villa Italia, a partir das 16h. A jornada final tem início com o painel L’italiano, lingua dell’opera e del canto, reunindo Sandra Dall’Onder, Fernando Biffignardi e Xiuhung Wang para debater a presença da língua no canto lírico. Às 17h30min, o encontro Made in Italy, Fatto da Noi coloca em pauta arte e design contemporâneos com Mariana Prestes, Pati Rigon e Cristina Mioranza, marcando também a entrega de um mural inédito assinado por Pati Rigon nas dependências da escola. Às 18h15min, ocorre a apresentação prévia do projeto Lettere dell’Immigrazione, previsto para 2027.
A semana encerra-se às 18h30min do mesmo dia com o recital Lingua, Poesia, Canto, apresentado pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS). A performance constrói um panorama lírico a partir de textos poéticos de autores como Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Michelangelo e D’Annunzio, interpretados sob composições de Franz Liszt, Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Ottorino Respighi e Benjamin Britten, demonstrando a projeção internacional da literatura italiana na música de concerto.
A programação contempla ainda atividades acadêmicas e de inovação ao longo da semana: na segunda-feira (19), a PUCRS sedia o simpósio de abertura La Parola che Crea; na terça-feira (20), a Ufrgs promove painéis dedicados à pedagogia de Maria Montessori com a presença da palestrante internacional Milena Piscozzo; na quarta-feira (21), o Instituto Caldeira recebe encontros focados em design, empreendedorismo e conexões entre o Renascimento e o setor produtivo contemporâneo; e na quinta-feira (22), a Ufrgs realiza a Giornata di Italianistica, seguida por encontro literário sobre a escritora Alba de Céspedes na Società Italiana.
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