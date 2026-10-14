Prêmio Jabuti tem Adélia Prado, Leandro Karnal e Milton Hatoum entre finalistas; veja lista

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os cinco finalistas de todas as categorias do 68º Prêmio Jabuti. Entre os destaques, Adélia Prado, aos 90 anos, concorre em Poesia por O Jardim das Oliveiras (Record), seu primeiro livro em mais de dez anos. Confira a lista completa abaixo.

O historiador Leandro Karnal disputa a categoria Saúde e Bem-Estar com o O Dilema das Galinhas Felizes: Diálogos Sobre a Ciência da Felicidade (Record), escrito em parceria com Gustavo Arns. A educadora e psicanalista Carolina Delboni também foi indicada, com o livro As Dores da Adolescência: Como Entender, Acolher e Cuidar (Summus Editorial).

Em Romance Literário, concorrem grandes nomes da literatura nacional: Milton Hatoum, Itamar Vieira Junior, Eliana Alves Cruz, Aline Bei e Evandro Affonso Ferreira. É uma mudança com relação a 2025, quando nenhuma mulher foi indicada à categoria.

A categoria Escritor Estreante - Romance, que também não havia tido representantes femininas no ano passado, neste ano conta com quatro mulheres indicadas. Já a Crônica segue sem autoras mulheres nas indicações; a categoria inclui uma indicação póstuma ao escritor e psicanalista Contardo Calligaris por Aproveitar A Vida e Suas Dores (Planeta do Brasil).

O Prêmio Jabuti é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. São, ao todo, 23 categorias, além do prêmio máximo da noite, o de Livro do Ano. Nesta edição, as categorias Escritor Estreante - Poesia e Escritor Estreante - Romance passam a também concorrer ao título.

O grande vencedor leva R$ 70 mil e poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro (Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara), com viagem paga pela CBL. Os demais vencedores levam R$ 5 mil e uma estatueta.

Os vencedores serão revelados em 27 de outubro de 2026, em uma cerimônia na Sala São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da CBL.

Outra novidade é a categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital, cujo objetivo é reconhecer iniciativas digitais de estímulo à leitura e será decidida por votação popular. Os finalistas são os influenciadores literários Pedro Pacífico (@bookster), Camilla Dias (@camillaeseuslivros), Maria Ferreira (@impressoesdemaria) e Tamirez Santos (@resenhandosonhos), além da BibliON, biblioteca digital gratuita do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela SP Leituras.

Veja os finalistas do Prêmio Jabuti 2026

Eixo: Literatura

Conto

Título: Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu

Título: Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio

Título: Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia

Título: Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara

Crônica

Título: A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador

Título: Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto

Título: Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições

Título: Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tinta da-China Brasil

Escritor Estreante - Poesia

Título: História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial

Título: Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá

Título: O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá

Título: Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote

Título: Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau

Escritor Estreante - Romance

Título: Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia

Título: Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador

Título: Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá

Histórias em Quadrinhos

Título: Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya

Título: Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone

Título: Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura

Título: Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta

Título: Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): InVersos

Infantil

Título: A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú

Título: A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto

Título: Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha

Título: Eletricista | Autor(a): Augusto Massi, Daniel Kondo | Editora(s): Elo

Título: Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil

Juvenil

Título: A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso

Título: A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária

Título: A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD

Título: Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial

Poesia

Título: A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga

Título: Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário

Título: Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas

Título: O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record

Romance de Entretenimento

Título: Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos

Título: Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca

Título: Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva

Título: Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco

Título: O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente

Romance Literário

Título: Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Título: Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record

Eixo: Não Ficção

Artes

Título: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia

Título: Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar

Título: Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha

Biografia e Reportagem

Título: A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record

Título: Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record

Título: João Gilberto e a insurreição Bossa Nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM

Título: Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia

Título: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Economia Criativa

Título: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Economia Azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BEI

Título: Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial

Título: Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes

Título: Renda Básica Viável: para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente

Educação

Título: A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica

Título: Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente

Título: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben

Título: Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições

Negócios

Título: De volta ao jogo: a história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin

Título: Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real

Título: Governança Regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual

Título: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record

Título: O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil

Saúde e Bem-Estar

Título: A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia

Título: A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio

Título: As dores da adolescência: como entender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial

Título: O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record

Título: Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira

Eixo: Produção Editorial

Capa

Título: Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares

Título: Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

Título: Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha

Ilustração

Título: Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo

Título: Gran Circo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé

Título: Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica

Título: Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho

Título: Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura

Projeto Gráfico

Título: Dobra | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac

Título: Moscou feliz | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

Título: O capital | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

Título: O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsável: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema

Título: Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsável: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.

Tradução

Título: O Cantar de Roldão: Chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)

Título: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras

Título: O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras

Título: Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole

Eixo: Inovação

Incentivo à Leitura - Projeto

Título: A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio

Título: A Feira do Livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um

Título: Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva

Título: Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima

Título: Semana Literária Sesc e Feira do Livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject

Título: Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag

Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton

Título: Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié

Título: Via Ápia | Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux

Incentivo à Leitura - Cultura Digital

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