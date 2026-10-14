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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 11:20

Jovens da Ilha da Pintada lançam livro gratuito sobre a história das Ilhas nesta quarta (14)

Obra infantil 'O Mundo da Ponte pra Cá' resgata memórias, saberes orais e a relação com o rio a partir do olhar da própria comunidade; Lançamento é aberto ao público

Obra infantil 'O Mundo da Ponte pra Cá' resgata memórias, saberes orais e a relação com o rio a partir do olhar da própria comunidade; Lançamento é aberto ao público

COLAÍ/DIVULGAÇÃO/JC
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O Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe nesta quarta-feira (14), às 18h30min, o lançamento do livro O Mundo da Ponte pra Cá: a história de uma ilha. Realizado pela ONG Colaí Movimento de Cultura e pela Biblioteca Comunitária Marginal Ilha do Saber, integrante da Rede Beabah!, o projeto traz uma narrativa voltada ao público infantil construída por cinco jovens da Ilha da Pintada. A apresentação da obra é aberta ao público.

Com foco no bairro Arquipélago e no Parque Estadual Delta do Jacuí, a publicação resgata a formação histórica do território, atravessada por raízes indígenas e negras, além de tradições ligadas à pesca, ao artesanato e à culinária local. Idealizada sob a coordenação da escritora Francine Conde Cabral, a obra busca fortalecer a identidade das crianças das Ilhas e promover uma ponte cultural com os leitores da zona urbana de Porto Alegre, abordando temas como preservação da memória e pertencimento.

Financiada pelo edital Fumproarte, a edição foi desenvolvida com recursos de acessibilidade para diferentes perfis de leitores: além dos exemplares impressos, a publicação contará com versão digital gratuita, audiolivro e edições adaptadas para pessoas com deficiência visual, incluindo fonte ampliada e audiodescrição das ilustrações.

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