Galeria Tina Zappoli celebra 45 anos fomentando o mercado da arte gaúcha

A Galeria Tina Zappoli está completando 45 anos de história neste ano. Para celebrar a data, está em cartaz uma exposição que revisita, em 60 obras de 25 artistas, este quase meio século dedicado ao encontro, circulação e valorização das artes brasileiras. A foto que estampa a matéria diz tudo: Tina emoldurada e no meio daquela produção que vai buscar nos rincões brasileiros e que compõem a mostra – a arte popular, feita pelo povo, e que se tornou uma das marcas registradas do espaço. A coleção A Arte Ali fica em cartaz até dezembro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h.



Costurando um belo ir e vir entre o passado e o presente, a exposição traz nomes que caminham com a Galeria desde o seu nascimento – como Iberê Camargo, Maria Lídia Magliani, Marianita Linck, Antônio Dias e Xico Stockinger, artista que presenteou a casa com uma mostra individual de terracotas para marcar a inauguração, em 1981 – chegando a artistas contemporâneos, que são parceiros do espaço há menos tempo, como o porto-alegrense Rodrigo Plentz (o nome mais recente a se juntar à Galeria), a pernambucana Catarina Dantas, o goiano Gabriel Augusto e a gaúcha Tere Finger.



A diversidade de sotaques e linguagens também marca a mostra – que, entre pinturas, cerâmicas e esculturas, apresenta uma das características essenciais do lugar: a valorização da arte popular brasileira. Não são poucos os artistas em exposição cujas obras arrebataram Tina e Marinho Neto durante suas peregrinações pelos interiores do Brasil. “É uma arte totalmente intuitiva, autodidata. E nós fomos pioneiros em colocar a arte popular no mesmo nível da arte da academia, dos grandes centros, dos eruditos, no mesmo nível, como está exposto aqui”, explica Tina.



Alguns dos representantes desta arte popular que foi buscada na raiz são o piauiense Cornélio, uma das primeiras obras consideradas populares trazidas para Porto Alegre pela Galeria. Além do sergipano Veio, que há duas décadas integra a coleção; o pernambucano Luiz Antônio; os mineiros Jadir João Egídio e Zezinha, com suas delicadas esculturas; e a alagoana Sil, que participa da equipe desde o início dos anos 2000. Este múltiplo, efervescente e caleidoscópico recorte do Brasil é, com certeza, um dos motivos pelos quais a Galeria Tina Zappoli resiste há quase meio século.

Ainda fazem parte da mostra o argentino Alberto Cedrón, o paraibano Antônio Dias e o paulista Cabral. Além deles, Dalton Costa, Família Petuba, Felipe Góes, Francisco Graciano, Itelvino Jahn, Jorge Leite, Luiz Antônio, Manuel Graciano também têm obras expostas Artur Koch/JC



“Acho que é uma mistura bem boa de idealismo, que vem do meu marido Marinho, e do pragmatismo, que vem de mim. O idealismo é tu não seguires tendências. Tu fazeres o que tu achas que deve. Algumas vezes vais errar? Sim. Mas tu vais ter que assumir. Eu, como representante do pé no chão, sei aceitar e assino embaixo as nossas escolhas. Mas também sei que ninguém come ar e que precisamos ser autossustentáveis.”



Este pragmatismo de Tina encontra consonância com os outros pragmáticos que fizeram com que o mercado brasileiro de artes tenha movimentado R$ 3,12 bilhões em 2025, segundo pesquisa divulgada pelo escritório de inteligência Act Arte crescimento de 8%, muito puxado pelo mercado interno – que representa 56,41% do total movimentado em 2025. “Acho que é. O idealismo é tu não seguires tendências. Tu fazeres o que tu achas que deve. Algumas vezes vais errar? Sim. Mas tu vais ter que assumir. Eu, como representante do pé no chão, sei aceitar e assino embaixo as nossas escolhas. Mas também.”Este pragmatismo de Tina encontra consonância com os outros pragmáticos que fizeram com que o, segundo. O estudo ainda mostra que entre 2021 e 2025 este setor teve, muito puxado pelomovimentado em 2025.

O MERCADO DE ARTES EM PORTO ALEGRE



Apesar de estar muito longe das capitais e afastados do eixo Rio-São Paulo, que dita o tom do mercado das artes por estar acoplado ao centro econômico do país, Porto Alegre tem uma tradição cultural muito importante e um lastro artístico antigo, na avaliação da galerista. “O nosso Estado faz essa mistura, conecta esse passado cultural com o presente. Isso faz com que a gente sempre alcance algum tipo de público. Não é o lugar mais rico do país. Mas tem muita gente que enxerga importância na arte, independente da sua conta bancária”, analisa.



“Por isso, também, sempre foi preocupação da nossa Galeria ter uma boa variedade de preços. Então a gente se mantém em vários estratos socioculturais e econômicos. A gente não vende só para uma classe porque a gente não tem só obras milionárias: a gente tem obras de meio preço, de baixo preço, mas desde que se mantenha a qualidade.”