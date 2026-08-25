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CapaCulturaEleições 2026

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 15:10

O que os candidatos ao Governo do Estado pensam sobre Cultura

Descentralização de recursos, modernização do aparato cultural e cultura como vetor econômico unem os principais concorrentes ao Piratini

Descentralização de recursos, modernização do aparato cultural e cultura como vetor econômico unem os principais concorrentes ao Piratini

GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Os sete candidatos ao comando do Governo do Estado já estão a pleno vapor na corrida eleitoral de 2026 e a cultura aparece como pilar fundamental nos seus planos de governo. A editoria de Cultura do JC analisou as propostas para o segmento e traz um panorama sobre as propostas dos concorrentes ao Piratini para a área. Os quatro candidatos dos partidos com representação na Câmara dos Deputados - Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) - se aproximam na visão da cultura como um vetor de desenvolvimento econômico e inovação. Além disso, os políticos têm em comum temas como a descentralização do acesso a aparatos culturais; a preservação e modernização do patrimônio; a integração da cultura com a educação; e a transparência no fomento.

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