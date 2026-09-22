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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 10:48

Bombeiros e FAB reforçam buscas por helicóptero com cantor Rick na serra de SC

Mais de 20 bombeiros, sete viaturas, dois drones térmicos e dois cães participam da operação que busca pelo cantor

Mais de 20 bombeiros, sete viaturas, dois drones térmicos e dois cães participam da operação que busca pelo cantor

Redes Sociais/Reprodução/JC
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Agências
As buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, concentram-se nesta terça-feira (22) em dois pontos da Serra Catarinense: o local da última comunicação da aeronave e uma área identificada pelo cruzamento dos sinais dos celulares dos ocupantes.

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