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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 21:10

Helicóptero que estaria Rick, da dupla com Renner, desaparece durante voo em SC

O cantor Rick (esquerda) embarcou no helicóptero por volta das 7h30 da manhã

O cantor Rick (esquerda) embarcou no helicóptero por volta das 7h30 da manhã

Reprodução/Divulgação/JC
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Agências
A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas, nesta segunda-feira (21), por um helicóptero que desapareceu após partir de Porto Belo, é um município do litoral de Santa Catarina, na Costa Esmeralda, conhecido como capital catarinense dos transatlânticos e da náutica.
O cantor Rick, da dupla com Renner, estaria na aeronave. A reportagem entrou em contato com a assessoria dos artistas, mas não teve resposta até a publicação deste texto.
No helicóptero também estaria o empresário Bruno Avelar.

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