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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 14:05

Porto Alegre em Cena encerra com sessões lotadas e forte impacto econômico

Espetáculo Mudando de Pele, com Taís Araujo, foi destaque com três apresentações lotadas

Espetáculo Mudando de Pele, com Taís Araujo, foi destaque com três apresentações lotadas

LAURA TESTA/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
A 33ª edição do Porto Alegre em Cena movimentou não apenas a cena cultural da cidade: também gerou forte impacto econômico com as suas 77 apresentações em 13 palcos da Capital. Com um público de cerca de 30 mil pessoas, o Festival gerou o envolvimento direto de mais de 700 profissionais nos bastidores e organização do evento, além de 300 artistas e trabalhadores da arte que vieram de fora de Porto Alegre para participar.

Redes hoteleira, gastronômica e aeroviária também registraram impacto durante o evento. Foram mais de 250 passagens aéreas emitidas, e cerca de 750 diárias de hotel utilizadas, em seis hotéis envolvidos. No setor da gastronomia, mais de 1,5 mil refeições foram servidas em 29 restaurantes conveniados diretamente com o festival.

Porto Alegre recebeu para o Festival artistas da Argentina e do Canadá, além de profissionais de diferentes Estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Minas Gerais. Do interior do Rio Grande do Sul, nomes vindos de Canela, Caxias do Sul, Ivoti e Pelotas estiveram na capital gaúcha para participar da programação.

Sucesso de vendas desde os primeiros dias, o Porto Alegre em Cena teve sessões esgotadas em poucas horas. O destaque fica para o espetáculo Mudando de Pele, com Taís Araujo, com três apresentações lotadas no Palco Petrobras, no Teatro Simões Lopes Neto

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