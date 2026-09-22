Porto Alegre em Cena encerra com sessões lotadas e forte impacto econômico

A 33ª edição do Porto Alegre em Cena
movimentou não apenas a cena cultural da cidade: também gerou forte impacto econômico com as suas 77 apresentações em 13 palcos da Capital
. Com um público de cerca de 30 mil pessoas, o Festival gerou o envolvimento direto de mais de 700 profissionais nos bastidores e organização
do evento, além de 300 artistas e trabalhadores da arte
que vieram de fora de Porto Alegre para participar.
Redes hoteleira, gastronômica e aeroviária também registraram impacto durante o evento. Foram mais de 250 passagens aéreas emitidas
, e cerca de 750 diárias de hotel utilizadas
, em seis hotéis envolvidos. No setor da gastronomia, mais de 1,5 mil refeições foram servidas em 29 restaurantes
conveniados diretamente com o festival.
Porto Alegre recebeu para o Festival artistas da Argentina e do Canadá
, além de profissionais de diferentes Estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Minas Gerais
. Do interior do Rio Grande do Sul, nomes vindos de Canela, Caxias do Sul, Ivoti e Pelotas estiveram na capital gaúcha para participar da programação.
Sucesso de vendas desde os primeiros dias, o Porto Alegre em Cena teve sessões esgotadas em poucas horas
. O destaque fica para o espetáculo Mudando de Pele
, com Taís Araujo, com três apresentações lotadas
no Palco Petrobras, no Teatro Simões Lopes Neto