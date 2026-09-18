Oscar: Brasil pode ter mais um filme na disputa; entenda como

Feito Pipa foi o filme escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como longa oficial a concorrer ao Oscar. No entanto, o Brasil pode ter um segundo representante na maior premiação do cinema.
Trata-se de uma nova regra implementada para a edição 2027 do evento. Por meio dela, um filme torna-se elegível para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional mesmo se não for o representante oficial de seu país.
A regra atesta que um longa-metragem está qualificado para disputar o prêmio se vencer um dos troféus abaixo:
- Festival de Cannes (Palma de Ouro)
- Festival de Veneza (Leão de Ouro)
- Festival de Berlim (Urso de Ouro de Melhor Filme)
- Festival de Busan (Prêmio Busan de Melhor Filme)
- Festival de Toronto (Prêmio Platform)
- Festival de Sundance (Grande Prêmio do Júri - World Cinema)
No caso do Brasil, o filme que pode entrar na disputa pelo Oscar é Vicentina Pede Desculpas. O longa de Gabriel Martins concorre ao Prêmio Platform no Festival de Toronto e, se vitorioso, o País terá dois representantes na corrida. Os vencedores do festival serão revelados neste domingo, 20.
Vicentina Pede Desculpas acompanha a mãe Vicentina (Rejane Faria), que enfrenta o luto após o filho, Wesley (Renato Novaes), morrer em um acidente de ônibus que mata quase todos os passageiros. Com o desenrolar da investigação e a crescente suspeita de que aquela foi uma tentativa de suicídio de Wesley, Vicentina passa a procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas e encontrar uma maneira de lidar com a culpa e tentar seguir em frente.
O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 5 de novembro e chega à Netflix no dia 20 do mesmo mês.
Os pré-indicados ao Oscar 2027 serão revelados no dia 15 de dezembro, em uma espécie de semifinal da premiação. É nesse dia que saberemos se o Brasil avançou na disputa de Melhor Filme Internacional.