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CapaReportagem CulturalReportagem Cultural

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 14:36

Marcelo Delacroix reflete sobre cinco décadas de carreira enquanto prepara novo disco

Músico fundamental na canção gaúcha contemporânea, Marcelo Delacroix ainda merece ser descoberto pelo resto do País

Músico fundamental na canção gaúcha contemporânea, Marcelo Delacroix ainda merece ser descoberto pelo resto do País

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Juarez Fonseca
Era um dia de 1970, o menino tinha quatro anos e caminhava com o pai em uma rua de Curitiba, onde nasceu. Na vitrina de uma loja avistou aquele violão, parou e pediu ao pai que o comprasse. Ganhou o presente, o que causou espanto ao chegarem em casa, não apenas porque o instrumento era quase maior do que ele, como porque embora fosse um lugar cheio de música, ninguém tocava violão na família.

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