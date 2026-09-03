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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 09:22

Morre Gloria Steinem, jornalista que foi pioneira do feminismo, aos 92 anos

Steinem começou a carreira como jornalista e ganhou notoriedade em reportagens investigativas

Steinem começou a carreira como jornalista e ganhou notoriedade em reportagens investigativas

ANGELA WEISS/AFP/JC
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Agências
Morreu nesta quarta-feira (2), aos 92 anos, a jornalista, escritora e ativista que foi pioneira do feminismo Gloria Steinem. A morte foi divulgada nas redes sociais de sua fundação, que não informou a causa.
 
"Ontem, Gloria Steinem morreu pacificamente em sua casa, em Nova York, cercada por algumas das muitas pessoas que a amavam. Os quase cem anos de Gloria na Terra foram anos bem vividos, e ela continuou trabalhando pela igualdade até o fim", diz a publicação.
"O maior dom de Gloria era sua capacidade de ouvir os outros, de fazer com que as pessoas se sentissem vistas e ouvidas. Suas palavras, suas ações e seu exemplo deram às pessoas permissão para serem quem realmente eram. Gloria viveu fiel ao seu espírito independente, sempre com curiosidade e um grande senso de humor", segue o texto.
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