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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 10:39

Morre Gracindo Júnior, ator de novelas como 'O Casarão' e 'Dona Beija', aos 83 anos

Ator de 'Dona Beija' e 'O Salvador da Pátria' estava afastado das telas há quase uma década

Ator de 'Dona Beija' e 'O Salvador da Pátria' estava afastado das telas há quase uma década

MEMÓRIA GLOBO/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Morreu na noite desta terça-feira (1º), aos 83 anos, o ator e diretor Gracindo Júnior, conhecido por papéis em novelas como "O Casarão", "Dona Beija" e "O Salvador da Pátria". A morte foi confirmada pelo amigo Leonardo Brício, também ator e diretor.
 
Ele morreu em casa, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos e da mulher. A causa da morte não foi informada.

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