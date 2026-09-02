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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:24

Quase metade dos brasileiros tem hábito de leitura digital, aponta pesquisa

Levantamento inclui consumo de livros, histórias na internet e textos informativos de veículos jornalísticos

Levantamento inclui consumo de livros, histórias na internet e textos informativos de veículos jornalísticos

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Agências
A leitura digital é um hábito para quase metade da população brasileira, segundo uma pesquisa realizada pela primeira vez pela consultoria especializada Nielsen e apresentada nesta quarta-feira (2) em Brasília.
 
O estudo usou um conceito ampliado do que significa ser leitor, incluindo tanto o consumo virtual de livros quanto de histórias seriadas na internet, como mangás e fanfics, e a leitura de textos informativos em plataformas de notícias - cerca de 31% das pessoas respondeu ter lido esse tipo de texto ao menos uma vez no último ano, enquanto 25% disseram ter lido livros digitais e 18%, outros formatos de narrativas.
 
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