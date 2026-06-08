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Publicada em 08 de Junho de 2026 às 12:11

Tributo de Rodrigo Teaser a Michael Jackson esgota ingressos e terá nova data em Porto Alegre

Tributo ao Rei do Pop terá nova edição na Capital em 15 de novembro; sucesso de cinebiografia fez vendas dispararem

Tributo ao Rei do Pop terá nova edição na Capital em 15 de novembro; sucesso de cinebiografia fez vendas dispararem

RODRIGO TEASER/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
Fenômeno revitalizado a partir do sucesso de bilheteria da cinebiografia Michael, que segue em cartaz na Capital, a MichaelMania segue tendo efeitos econômicos no cenário cultural do Estado. O tributo a Michael Jackson conduzido pelo artista Rodrigo Teaser, agendado para o Auditório Araújo Vianna, acaba de ganhar uma nova data devido à alta demanda por ingressos. Além da apresentação já marcada para o dia 19 de junho, haverá uma nova sessão, no dia 15 de novembro, um domingo, às 20h.

Os ingressos para a nova data, com valores ainda a confirmar, começam a ser vendidos no Sympla ainda nesta segunda-feira (8), a partir das 18h. Até o começo da tarde, ainda era possível selecionar entradas para a apresentação de junho, mas a informação da Opinião Produtora, responsável pelo gerenciamento do Araújo Vianna, é de que os ingressos para a primeira noite já estão praticamente esgotados.

Alavancado pela repercussão do novo filme sobre o astro, o tributo liderado por Rodrigo Teaser teve resultados inéditos de vendas em Porto Alegre. No final do mês de maio, a procura de ingressos para o espetáculo havia crescido 213%, no comparativo com o período imediatamente anterior à chegada de Michael às telonas. Em paralelo, hits de quatro décadas atrás, como Billie Jean, Bad e Don't Stop 'til You Get Enough voltaram a brilhar nas paradas, ocupando os primeiros lugares entre os mais ouvidos em plataformas como Spotify, Deezer e iTunes.

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