Tributo de Rodrigo Teaser a Michael Jackson esgota ingressos e terá nova data em Porto Alegre

Fenômeno revitalizado a partir do sucesso de bilheteria da cinebiografia Michael
, que segue em cartaz na Capital, a MichaelMania segue tendo efeitos econômicos
no cenário cultural do Estado. O tributo a Michael Jackson
conduzido pelo artista Rodrigo Teaser
, agendado para o Auditório Araújo Vianna, acaba de ganhar uma nova data devido à alta demanda por ingressos
. Além da apresentação já marcada para o dia 19 de junho, haverá uma nova sessão, no dia 15 de novembro
, um domingo, às 20h.
Os ingressos para a nova data, com valores ainda a confirmar, começam a ser vendidos no Sympla ainda nesta segunda-feira (8),
a partir das 18h. Até o começo da tarde, ainda era possível selecionar entradas para a apresentação de junho, mas a informação da Opinião Produtora, responsável pelo gerenciamento do Araújo Vianna, é de que os ingressos para a primeira noite já estão praticamente esgotados
.
Alavancado pela repercussão do novo filme sobre o astro
, o tributo liderado por Rodrigo Teaser teve resultados inéditos de vendas em Porto Alegre. No final do mês de maio, a procura de ingressos para o espetáculo havia crescido 213%
, no comparativo com o período imediatamente anterior à chegada de Michael às telonas. Em paralelo, hits de quatro décadas atrás, como Billie Jean
, Bad
e Don't Stop 'til You Get Enough
voltaram a brilhar nas paradas, ocupando os primeiros lugares entre os mais ouvidos em plataformas como Spotify, Deezer e iTunes.