Em mais uma edição, ‘Encontros Bom Fim’ reúne Malu Baumgarten e Arthur de Faria no Espaço Nave

Malu Baumgarten e Arthur de Faria se conheceram no começo dos anos 1990, quando Malu assumiu a produção do Bando Barato Pra Cachorro, uma banda de multi-instrumentistas bolada por Arthur, que tocava música brasileira dos anos 1930 e 1940. Em mais uma edição do Encontros Bom Fim, que ocorre nesta quarta-feira (26), às 19h, Arthur e Malu conversam sobre o tempo em que se conheceram e o que veio depois, como seus trabalhos e criações no Espaço Nave (Felipe Camarão, 681). O público pode esperar algumas leituras dos livros dos dois e, com sorte, alguma canja musical do maestro Arthur de Faria. O projeto Encontros Bom Fim acontece quinzenalmente desde julho de 2024 e já reuniu nomes como Andrea Cavalheiro, Carlinhos Carneiro, Clara Corleone, Júlia Dantas, Frank Jorge, Júlia Barth, Vitor Ortiz, Pâmela Amaro, José Falero, Roger Lerina, Cláudia Tajes, Júlio Reny e Valéria Barcellos, entre outros.
Malu Baumgarten é escritora, jornalista, fotógrafa, poeta e contista. Autora do livro bilingue A poesia da hora braba, participa em coletâneas de poesia e prosa pelo Brasil. Entre seus trabalhos recentes estão contos e poesias nas antologias Arca de Incidentes, em homenagem a Erico Verissimo e Mulheres Gaúchas em Prosa e Verso, ambas da editora Território das Artes e atualmente vive em Toronto, no Canadá. Já Arthur de Faria é músico, arranjador e compositor. Doutor em Literatura Brasileira pela Ufrgs com tese sobre Lupicínio Rodrigues, produziu 28 discos e dirigiu espetáculo, além de assinar inúmeras trilhas para cinema e teatro em Porto Alegre, São Paulo e Buenos Aires. Lidera a Tum Toin Foin Banda de Câmara e integra os grupos transnacionais Música Menor e Surdomundo Imposible Orchestra. A entrada custa R$ 20,00 no local.