Paulo Chimendes é tema do programa ‘Roda de cultura’ do Hotel Praça da Matriz

O programa Roda de Cultura , iniciativa do Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (João Amorim de Albuquerque, 72), encerra a sua segunda temporada na quarta-feira (26), às 17h. O convidado desta edição é o veterano desenhista, gravador, pintor e escultor gaúcho Paulo Chimendes, de 73 anos.

O foco do projeto é promover a interação entre o público e protagonistas dos mais diversos segmentos. Na pauta, a trajetória profissional de Chimendes deflagrada no início da década de 1970 e que resultou em um dos mais polivalentes, produtivos e queridos nomes das artes plásticas no Rio Grande do Sul. A atividade é gratuita e aberta a qualquer interessado, mas com vagas limitadas mediante reserva via (51) 98595-5690.