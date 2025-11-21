Tholl leva espetáculo a Taquara nesta terça-feira

O Natal Mágico de Taquara ganhará ainda mais brilho nesta terça-feira (25), com a apresentação especial do Grupo Tholl, que trará ao palco sua versão de “Noite de Natal”, inspirada no clássico balé “O Quebra-Nozes”. A apresentação acontecerá na Praça Marechal Deodoro, no Centro da cidade, a partir das 20h, com entrada gratuita, e promete encantar públicos de todas as idades.

Criado em 1987, em Pelotas, como Oficina Permanente de Técnicas Circenses (OPTC), o Grupo Tholl surgiu do sonho de João Bachilli e um grupo de amigos apaixonados pela arte do circo. Com uma linguagem que une acrobacias, teatro, dança, malabarismo, clown e pernas-de-pau, elementos de um “circo sem lona”, o grupo se tornou um dos principais representantes da arte circense contemporânea no país, sendo reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul.

O espetáculo “Noite de Natal” reúne cerca de 12 artistas em 12 números inéditos, com aproximadamente 60 minutos de duração. Embalado pela música de Tchaikovsky, o espetáculo narra a história de Clara, uma menina que, ao ganhar um quebra-nozes na noite de Natal, é levada a um mundo mágico onde o brinquedo ganha vida. A direção e os figurinos são assinados por João Bachilli.

A prefeita Sirlei Silveira convida toda a comunidade para acompanhar o espetáculo. “É uma honra receber o Grupo Tholl em Taquara. Será um espetáculo belíssimo, gratuito e pensado para pessoas de todas as idades. Convidamos a todos para prestigiar este momento especial do nosso Natal Mágico”, ressalta a prefeita de Taquara.

O vice-prefeito Delmar Backes destaca a diversidade da programação do evento. “Este ano, o Natal Mágico foi preparado com muito carinho para atender a públicos variados, desde os que gostam de música e teatro até aqueles que curtem atividades ao ar livre, como a nossa corrida noturna. Temos certeza de que será uma grande celebração”, afirma Delmar.

A apresentação do Grupo Tholl integra a programação do Natal Mágico de Taquara, promovida pela Prefeitura, em parceria com o Sesc Taquara e a Associação de Voluntárias do Natal Mágico. A programação segue até 21 de dezembro com atrações como o espetáculo “Um Presente Extraordinário" com o Grupo Ueba, o Concerto de Natal com a Orquestra Santa Cecília, o Solar em Canto, o Run Night e o tradicional Terno de Reis, que encerra as festividades.