Luana Maia apresenta show com músicas autorais e clássicos do samba no Teatro do Sinduscon

A cantora, compositora e multi-instrumentista Luana Maia é a atração da próxima edição do projeto Brasil Interior, nesta quinta-feira (27), às 20h, no Teatro do Sinduscon-RS (Augusto Meyer, 146), com entrada franca. O repertório da apresentação reúne oito músicas, sendo duas autorais e seis clássicos do samba, em um percurso que combina tradição e criação contemporânea. Entre as canções escolhidas estão Cobra Criada, Minha Missão, Pago pra Ver/Mágoa, Água de Chuva do Mar/Se a Fila Andar, Samba da Verdade, Para Ver as Meninas, Portela na Avenida, Oxóssi e Samba pra Ninar Gente Grande, além das composições próprias Maré e João-de-barro, Cigana de mim.
Natural de Porto Alegre, Luana Maia é musicista, cantora e compositora, licencianda em Música pela Ufrgs. Em 2017, iniciou a divulgação de seus trabalhos autorais com o lançamento do primeiro single, e em 2025 apresentou o novo single E agora aonde estará, parte do álbum Estilhaços e Territórios em Corpos. A artista já participou de eventos como o show da Prefeitura de Porto Alegre no Dia da Mulher, Sofar Sounds América Latina, Noite dos Museus, Espaço de Arte Nonojazz e Ecarta Musical, entre outros.