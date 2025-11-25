Luana Maia apresenta show com músicas autorais e clássicos do samba no Teatro do Sinduscon

A cantora, compositora e multi-instrumentista Luana Maia é a atração da próxima edição do projeto Brasil Interior , nesta quinta-feira (27), às 20h, no Teatro do Sinduscon-RS (Augusto Meyer, 146), com entrada franca. O repertório da apresentação reúne oito músicas, sendo duas autorais e seis clássicos do samba, em um percurso que combina tradição e criação contemporânea. Entre as canções escolhidas estão Cobra Criada, Minha Missão, Pago pra Ver/Mágoa, Água de Chuva do Mar/Se a Fila Andar, Samba da Verdade, Para Ver as Meninas, Portela na Avenida, Oxóssi e Samba pra Ninar Gente Grande , além das composições próprias Maré e João-de-barro, Cigana de mim.

